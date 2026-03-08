Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву

22:24, 08 мар 2026

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать военный кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд — вслед за Венгрией. Поводом стала остановка Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

Словакия присоединяется к Венгрии в противостоянии с Киевом по вопросу европейского кредита. Премьер-министр республики Роберт Фицо объявил об этом в своих социальных сетях, обозначив позицию Братиславы предельно чётко: если потребуется, страна воспользуется правом вето и остановит выделение Украине военного займа на €90 миллиардов.

Поводом для жёсткой риторики стала остановка украинской стороной транзита нефти по трубопроводу «Дружба» 27 января текущего года. Для Словакии, глубоко зависящей от восточных поставок углеводородов, это решение Киева обернулось энергетическим кризисом. Уже 18 февраля правительство республики официально объявило о чрезвычайной ситуации с нефтью и прекратило поставки аварийного электричества и дизельного топлива на Украину.

По словам Фицо, заявления Зеленского о возобновлении прокачки «через полтора месяца» вызывают скептицизм. Премьер усматривает в этих срока политический расчёт — они совпадают с выборами в Венгрии, на которых украинский лидер, по мнению словацкого политика, рассчитывает на победу оппозиции. После этого, считает Фицо, шансы на восстановление нефтяного транзита резко упадут.

Премьер намерен вынести вопрос о прекращении прокачки на переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он убеждён, что Брюссель располагает рычагами влияния и способен добиться от Киева разрешения на инспекцию якобы повреждённого участка трубопровода. Блокировку кредита Фицо характеризует как законный инструмент давления, а не политическую демонстрацию.

Глава словацкого правительства также выразил сомнения в том, что Украина вернёт займы, уже полученные и ожидаемые от ЕС. Кроме того, он допустил, что Зеленский «способен уничтожить нефтепровод», проведя параллель с подрывом газопровода «Северный поток»: по словам Фицо, операция украинских спецслужб против «Северного потока» не могла состояться без осведомлённости президента Украины.

Тем временем Зеленский, в свою очередь, выразил недовольство отсутствием прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России и заморозкой пакета помощи Украине. Венгрия в феврале заблокировала принятие этого санкционного пакета, что украинский лидер назвал неприемлемым.

Таким образом, противоречия между Киевом и рядом восточноевропейских членов ЕС продолжают нарастать, а судьба €90-миллиардного кредита остаётся под вопросом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru