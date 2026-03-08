Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Русский инженер указал на новое изобретение США: Маскировка бесполезна. Наши пусковые установки будут уничтожены

Русский инженер указал на новое изобретение США: Маскировка бесполезна. Наши пусковые установки будут уничтожены

22:33, 08 мар 2026

Пентагон интегрировал спутниковую связь Starlink в ударные беспилотники LUCAS — американскую копию иранского «Шахеда». Эксперты предупреждают: следующий шаг — оснащение той же технологией крылатых ракет «Томагавк», JASSM и PrSM.

Американские военные зафиксировали технологический прорыв в сфере ударных беспилотных систем. В ходе операции против Ирана на публично распространённых кадрах запуска дрона LUCAS была отчётливо видна приёмная антенна системы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска. Об этом сообщают авторы Telegram-каналов «Повёрнутые на войне», «Свидетели Байрактара» и «Русский инженер».

Что такое LUCAS и откуда он взялся

LUCAS — продукт обратного инжиниринга. По своей конструкции это американская копия иранского барражирующего боеприпаса «Шахед». Разработка находилась в поле зрения Пентагона ещё летом 2024 года, когда глава Министерства обороны США лично интересовался её прогрессом.

Беспилотник существует в двух исполнениях: базовое ударное и расширенное — со спутниковой связью и разведывательным оборудованием. Именно вторая версия оказалась в центре внимания после публикации фотографий из зоны иранской операции.

Для управления LUCAS создано специализированное подразделение Scorpion Strike Task Force — первое в истории армии США формирование дронов-камикадзе, дислоцированное на Ближнем Востоке. Ставка на удешевление средств поражения — осознанная стратегия Вашингтона: серийный беспилотник производится быстрее, стоит дешевле крылатой ракеты и не требует сложной предстартовой подготовки.

Почему Starlink меняет всё

Традиционные системы управления дронами критически зависят от радиогоризонта и цепочки ретрансляторов. Оператор должен находиться в зоне уверенного сигнала, а значит — в относительной близости от цели. Starlink снимает это ограничение полностью.

Орбитальная группировка спутников обеспечивает устойчивый канал связи в любой точке планеты, вне зависимости от рельефа местности, расстояния и географии театра военных действий. Дрон остаётся управляемым вплоть до момента поражения цели.

Автор канала «Русский инженер» указывает на ещё одно принципиальное свойство новейших модификаций Starlink: система обеспечивает не только канал передачи данных, но и альтернативную навигацию с высокой помехоустойчивостью. Узконаправленный луч связи крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить штатными средствами радиоэлектронной борьбы.

Для оператора LUCAS больше не нужны оптоволоконный кабель или присутствие дроновода в радиусе досягаемости. Стоимость терминала Starlink несопоставимо мала по сравнению с тяжёлым ударным беспилотником, что открывает возможности для массового тиражирования технологии.

Что будет дальше

Эксперты прогнозируют логичное развитие событий: оснащение антеннами Starlink крылатых ракет «Томагавк», JASSM и перспективных PrSM. В результате все дальнобойные ударные системы получат возможность управления из любой точки мира с точностью, сопоставимой с FPV-дроном.

Отдельную угрозу представляют новые разведывательные возможности. Гиперспектральные камеры, установленные на беспилотниках, способны обнаруживать синтетические и хлопчатобумажные материалы маскировочных сетей — то есть фиксировать замаскированные пусковые установки. Широкополосный канал Starlink позволяет передавать эти данные мгновенно и незамедлительно наносить удар по обнаруженным позициям.

Авторы профильных Telegram-каналов расценивают происходящее не как эволюцию существующих технологий, а как качественный разрыв — революцию в применении обычных вооружений, которая уже реализована на практике в реальных боевых условиях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву

Читайте также:

Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"
Россия/мир
Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"
"Мне радикально не нравится происходящее": Советник Министра обороны вышел на связь. В СВО грядёт крутой поворот
Россия/мир
"Мне радикально не нравится происходящее": Советник Министра обороны вышел на связь. В СВО грядёт крутой поворот
Русский Молот возмездия»: Западные СМИ раскрыли «козырь» России, способный переломить структуру войны
Россия/мир
Русский Молот возмездия»: Западные СМИ раскрыли «козырь» России, способный переломить структуру войны
За Севастополь и маленькую Лизу ответили: Российский удар возмездия настиг исполнителей ракетной атаки по крымскому пляжу — уничтожены «Хаймарсы» и «иностранные специалисты»
Россия/мир
За Севастополь и маленькую Лизу ответили: Российский удар возмездия настиг исполнителей ракетной атаки по крымскому пляжу — уничтожены «Хаймарсы» и «иностранные специалисты»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен