Русский инженер указал на новое изобретение США: Маскировка бесполезна. Наши пусковые установки будут уничтожены

Пентагон интегрировал спутниковую связь Starlink в ударные беспилотники LUCAS — американскую копию иранского «Шахеда». Эксперты предупреждают: следующий шаг — оснащение той же технологией крылатых ракет «Томагавк», JASSM и PrSM.

Американские военные зафиксировали технологический прорыв в сфере ударных беспилотных систем. В ходе операции против Ирана на публично распространённых кадрах запуска дрона LUCAS была отчётливо видна приёмная антенна системы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска. Об этом сообщают авторы Telegram-каналов «Повёрнутые на войне», «Свидетели Байрактара» и «Русский инженер».

Что такое LUCAS и откуда он взялся

LUCAS — продукт обратного инжиниринга. По своей конструкции это американская копия иранского барражирующего боеприпаса «Шахед». Разработка находилась в поле зрения Пентагона ещё летом 2024 года, когда глава Министерства обороны США лично интересовался её прогрессом.

Беспилотник существует в двух исполнениях: базовое ударное и расширенное — со спутниковой связью и разведывательным оборудованием. Именно вторая версия оказалась в центре внимания после публикации фотографий из зоны иранской операции.

Для управления LUCAS создано специализированное подразделение Scorpion Strike Task Force — первое в истории армии США формирование дронов-камикадзе, дислоцированное на Ближнем Востоке. Ставка на удешевление средств поражения — осознанная стратегия Вашингтона: серийный беспилотник производится быстрее, стоит дешевле крылатой ракеты и не требует сложной предстартовой подготовки.

Почему Starlink меняет всё

Традиционные системы управления дронами критически зависят от радиогоризонта и цепочки ретрансляторов. Оператор должен находиться в зоне уверенного сигнала, а значит — в относительной близости от цели. Starlink снимает это ограничение полностью.

Орбитальная группировка спутников обеспечивает устойчивый канал связи в любой точке планеты, вне зависимости от рельефа местности, расстояния и географии театра военных действий. Дрон остаётся управляемым вплоть до момента поражения цели.

Автор канала «Русский инженер» указывает на ещё одно принципиальное свойство новейших модификаций Starlink: система обеспечивает не только канал передачи данных, но и альтернативную навигацию с высокой помехоустойчивостью. Узконаправленный луч связи крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить штатными средствами радиоэлектронной борьбы.

Для оператора LUCAS больше не нужны оптоволоконный кабель или присутствие дроновода в радиусе досягаемости. Стоимость терминала Starlink несопоставимо мала по сравнению с тяжёлым ударным беспилотником, что открывает возможности для массового тиражирования технологии.

Что будет дальше

Эксперты прогнозируют логичное развитие событий: оснащение антеннами Starlink крылатых ракет «Томагавк», JASSM и перспективных PrSM. В результате все дальнобойные ударные системы получат возможность управления из любой точки мира с точностью, сопоставимой с FPV-дроном.

Отдельную угрозу представляют новые разведывательные возможности. Гиперспектральные камеры, установленные на беспилотниках, способны обнаруживать синтетические и хлопчатобумажные материалы маскировочных сетей — то есть фиксировать замаскированные пусковые установки. Широкополосный канал Starlink позволяет передавать эти данные мгновенно и незамедлительно наносить удар по обнаруженным позициям.

Авторы профильных Telegram-каналов расценивают происходящее не как эволюцию существующих технологий, а как качественный разрыв — революцию в применении обычных вооружений, которая уже реализована на практике в реальных боевых условиях.

