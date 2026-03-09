ВСУ превратили 8 марта в кровавую бойню: Уничтожена детская больница. Убита семья. Более 20 домов разрушены

22:01, 09 мар 2026

В праздничный день ВСУ нанесли массированные удары по городам Донецкой Народной Республики. В результате атак погибли четыре человека, в том числе ребёнок, пострадали двенадцать мирных жителей. Об этом 9 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Удары пришлись по нескольким населённым пунктам республики — Донецку, Горловке, Ясиноватой, Волновахе и ряду других городов. По данным Пушилина, повреждены 26 жилых домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры: шесть образовательных учреждений и два медицинских. Помимо этого, пострадала спецтехника, а также грузовые и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе.

Семья под завалами в Горняке

В посёлке Горняк Кураховского муниципального округа в результате удара вражеского дрона под обломками оказались сразу четыре члена одной семьи: женщина 40 лет, мужчины 43 и 67 лет, а также семилетний мальчик. Ранение получил 16-летний подросток. Судьба всех находившихся в здании устанавливается.

Детская больница в северной части Донецка

По данным агентства ТАСС, в северной части Донецка была уничтожена детская больница. Учреждение восстановили лишь около месяца назад и совсем недавно возобновили приём пациентов. Взрыв оказался такой мощности, что металлические балки от модульных конструкций разлетелись на сотни метров. Рядом с эпицентром удара пострадало здание поликлиники, у десятков жилых домов выбито остекление и повреждены кровли.

По словам Пушилина, столицу республики атаковали крылатые ракеты авиационного базирования SCALP-EG французского производства. Обломки разрушенных зданий перекрыли движение по ближайшему проспекту — транспорт пустили в объезд. На проезжей части осталась повреждённая машина такси, судьба водителя и пассажиров пока не установлена.

Масштаб разрушений

По информации издания «Известия», только в одном из районов Донецка пострадали более 20 многоквартирных домов. Итоговое число повреждённых жилых зданий по всей республике может быть значительно выше.

Следственный комитет России проводит фиксацию последствий обстрела Киевского района Донецка. По данным ведомства, удары были нанесены по жилым кварталам, в которых отсутствовали вооружение и военная техника.

