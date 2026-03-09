22:04, 09 мар 2026

Телеграм-канал «Два майора» опубликовал военный обзор, в котором поставил под сомнение достоверность фронтовых докладов командования. На фоне тяжёлых боёв на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях авторы канала указывают на расхождение между официальной картиной и реальным положением дел.

Военная обстановка за последние сутки складывается в тревожную мозаику: масштабные воздушные атаки, потери среди мирного населения и вязкие позиционные бои без значимого продвижения. На этом фоне в военных кругах вновь зазвучали разговоры о том, что командующие группировками докладывают наверх приукрашенную картину происходящего. Об этом сообщает Телеграм-канал «Два майора» 9 марта 2026 года.

Воздушная война над Россией

С 8:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 386 беспилотников самолётного типа. Министерство обороны публикует сводки с задержкой или не публикует вовсе, из-за чего Телеграм-канал «МАХ» стал для москвичей фактически единственным оперативным источником сведений о воздушной обстановке — особенно на фоне сбоев в работе мессенджера в праздничные дни.

Приграничные регионы под ударом

В Брянской области ранен один мирный житель. Среди целей атак губернатор регулярно упоминает агрокомплекс «Мираторг». В Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали восемь гражданских лиц и двое бойцов подразделения «Орлан», в ряде населённых пунктов отсутствует электроснабжение.

Харьковское направление: наступление превратилось в позиционную войну

Группировка «Север» ведёт бои в районе Волчанска, Кучеровки, Бачевска, Суходола, Новой Сечи, Максимовщины, а также южнее Волфино и Павловки. По данным авторов канала, то, что начиналось как операция по вытеснению противника от границы, переросло в ежедневные изнурительные столкновения. Официально продвижение составляет от 100 до 300 метров в сутки — темп, который «Два майора» характеризуют как операционно незначительный. Тема Купянска, по их словам, в кулуарах намеренно обходится стороной.

Другие направления

На Славянском фронте продолжаются схватки западнее Северска за дороги и населённые пункты. Севернее Красного Лимана затяжные бои формируют условия для возможного возврата позиций, однако быстрого развития событий там не ожидается. В районе Константиновки, по имеющимся данным, идёт подготовка к масштабному сражению за Донбасс в 2026 году с применением фланговых охватов и тактики уничтожения противника на глубину до 50 километров. Группировка «Восток» расширяет зону контроля в Запорожской области: под контролем оказались Зарница, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское.

«Красивые доклады» и вопрос ответственности

Ключевой тезис публикации «Двух майоров» — несоответствие между тем, что докладывается командованию, и тем, что происходит на земле. Авторы канала указывают: в военной среде открыто обсуждают риски, которые несут командующие группировками, и предполагают возможные последствия для каждого из них в будущем. «Расценивается, как говорят в курилках, всё едино», — пишут авторы, давая понять, что вопрос об ответственности за происходящее остаётся открытым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru