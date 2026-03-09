22:11, 09 мар 2026

Уничтожена редчайшая САУ — символ Варшавы, — пока фронт полыхает от Сум до Запорожья: 386 дронов сбиты ПВО, группировки «Север» и «Восток» рвут бронегруппы ВСУ. Но под шум ближневосточной бури Киев террором бьёт по мирным: скорая в Белгородчине под дроном, блэкауты от HIMARS, раненые в Брянске — кровь льётся, а кулуары молчат о главном. «Обман Верховного Главнокомандующего».

Польская самоходная гаубица Krab уничтожена в зоне ответственности группировки «Запад», пока на всём протяжении линии соприкосновения — от Сумского до Запорожского направлений — продолжаются интенсивные боестолкновения. Силы ПВО за сутки сбили 386 дронов. На фоне фронтовой активности украинские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края повлекли жертвы и разрушения. Об этом сообщают региональные губернаторы и телеграм-канал «Два майора».

Символ варшавского арсенала выведен из строя

В зоне ответственности группировки «Запад» артиллеристы совместно с барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Эта 155-миллиметровая гаубица производства завода Huta Stalowa Wola считается одной из наиболее технологически оснащённых единиц натовской артиллерии, переданных Украине. Машина весом 48 тонн способна поражать цели на расстоянии до 40 километров, ведёт огонь со скоростью до шести выстрелов в минуту и переходит из походного положения в боевое за 30 секунд. Экипаж — пять человек, запас хода — 400 километров, максимальная скорость — 67 км/ч. На вооружении установлен крупнокалиберный пулемёт WKM-B калибра 12,7 мм и прицел К-10Т.

Высокий темп потерь этих машин за предшествующие два года вынудил украинское командование отводить Krab от передовой, однако в данном случае это не уберегло технику от поражения. Техническая сложность установки делает её полевое обслуживание практически невозможным: ремонт доступен только на территории Польши или на специализированных логистических узлах. Каждая утраченная единица — это не просто потеря боевой единицы, но и удар по цепочке технического обеспечения, выстроенной западными партнёрами Киева.

386 дронов за сутки: рекорд над российским небом

По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 23:00 предыдущих суток уничтожили 386 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Это один из наиболее масштабных зафиксированных показателей суточного налёта за всё время конфликта. Ведомство публикует сводки с задержкой, что, по наблюдениям авторов канала «Два майора», в условиях ограничений на работу мессенджеров в московском регионе в праздничный период фактически лишило жителей столицы оперативной картины воздушной обстановки. Единственным актуальным источником в этот период оставался специализированный агрегатор мониторинга воздушного пространства.

Параллельно российские силы нанесли удары по объектам в Одесской области — в Ильичевске и Черноморске, — однако эти события, по оценке военных обозревателей, оказались в информационной тени на фоне эскалации в ближневосточном регионе.

Фронт: от Сум до Запорожья

На Сумском направлении группировка «Север» ведёт бои у Волчанска, Кучеровки, Бачевска, Суходола, Новой Сечи, Максимовщины, а также южнее Волфино и Павловки. Харьковское направление характеризуется позиционными боестолкновениями: официальные военные сводки фиксируют продвижение в диапазоне от 100 до 300 метров в сутки. Ситуация вокруг Купянска сохраняет статус болезненной темы, обсуждение которой в официальных комментариях носит нейтральный характер.

На Славянском направлении активность сосредоточена западнее Северска, где стороны ведут борьбу за контроль над дорожной инфраструктурой. Севернее Красного Лимана продолжаются затяжные сражения. На Константиновском направлении фиксируется подготовка к масштабным боевым действиям: применяется тактика поражения противника на глубину до 50 километров с последующим манёвром под прикрытием. Группировка «Восток» расширяет зону контроля в Запорожской области — в районах Зарницы, Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского. Поступают сообщения о поражении бронегрупп противника на марше.

Авторы канала «Два майора» обращают внимание на расхождение между реальным положением дел на фронте и характером докладов по командной вертикали: в профессиональных кругах это расценивается как попытка дезинформирования верховного командования.

Удары по мирным: Белгород, Брянск, Краснодарский край

В Брянской области в результате обстрела ранен один мирный житель. Среди поражённых объектов губернатор особо выделил агропромышленный комплекс «Мираторг». В Белгородской области восемь гражданских лиц и двое военнослужащих подразделения «Орлан» госпитализированы после очередных суточных обстрелов. В селе Замостье Грайворонского округа беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи в момент, когда медицинская бригада оказывала помощь пациенту непосредственно в жилом доме. Жертв удалось избежать. Ракетные удары пришлись по двум энергетическим подстанциям в Белгороде и прилегающем районе — «Белгород» на Сторожевой улице и «Фрунзенская» у Драгунского. Следствием стали отключения электроснабжения, перебои с водоснабжением и теплоснабжением. По оценке ряда военных аналитиков, удары по белгородской энергетической инфраструктуре наносятся с применением реактивных систем залпового огня HIMARS предположительно с позиций в Харьковской области.

В Краснодарском крае оперативный штаб зафиксировал падение фрагментов беспилотников на территории трёх муниципальных образований. В Анапе обломки упали по пяти адресам — в Варваровке, Усатовой Балке и станице Анапской, повредив окна в двух жилых домах. В Ахтырском Абинского района пострадали пять квартир в многоэтажном доме, улица оцеплена. В Крымске зафиксированы повреждения строений по двум адресам, аварийные службы уже работают на местах. Пострадавших среди жителей в Краснодарском крае не зафиксировано.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru