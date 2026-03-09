"Подпиши и умри или не подписывай и убирайся": 66 тысяч китайцев в рядах ВС России для весеннего наступления на Запорожье - в ужасе даже МИД

22:18, 09 мар 2026

МИД России выступил с официальным опровержением материала, распространявшегося на китайскоязычных интернет-платформах, — о якобы принудительном призыве китайских трудовых мигрантов в Вооружённые силы России. Дипломатическое ведомство охарактеризовало публикацию как целенаправленный информационный вброс.

Российское внешнеполитическое ведомство зафиксировало распространение недостоверных сведений на западных китайскоязычных новостных сайтах news.creaders.net и backchina.com, а также на страницах интернет-портала 360doc.com. Материал выходил под заголовком «Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы». По оценке МИД, речь идёт о специально подготовленной и профессионально сконструированной дезинформации, скоординированно запущенной в инфополе с расчётом на негативную эмоциональную реакцию аудитории.

Что именно опроверг МИД

Суть фальшивки сводилась к тому, что иностранные граждане, в частности студенты из Китая, проходящие обучение в российских вузах, якобы автоматически приобретают обязательства по военной службе по контракту в ВС России. Дипломатическое ведомство категорически отвергло эти утверждения, сославшись на действующее законодательство.

Согласно разъяснению МИД, право иностранного гражданина временно проживать в России подтверждается разрешением на временное проживание или разрешением на временное проживание в целях получения образования. Нормы миграционного учёта не имеют никакого отношения к правовому регулированию в области воинской обязанности и военной службы.

Ведомство также привело конкретные цифры: сегодня в российских университетах обучаются свыше 56 тысяч граждан КНР, тогда как в китайских вузах учатся более 21 тысячи российских студентов. Оба показателя ежегодно растут. Получение иностранными гражданами высшего образования в России не влечёт за собой никаких обязательств по прохождению военной службы — таков официальный итог разъяснения.

МИД квалифицировал подобные публикации как ложь, целенаправленно распространяемую в рамках гибридной войны, которую, по оценке ведомства, ведёт Запад против России.

Контекст: весеннее наступление

Вброс о китайских наёмниках появился на фоне активного тиражирования в западных и украинских СМИ сообщений о подготовке российской армии к весеннему наступлению. Издания, аффилированные с украинской стороной, а также оппозиционные украинские источники, ссылающиеся на данные Генерального штаба Украины, с тревогой сообщают о планах по полному освобождению Славянско-Краматорской агломерации, выходу на Запорожье — до которого, по их данным, остаётся около 9 километров, — а также на Харьков.

Помимо этого, фигурирует информация о двух предполагаемых ударных направлениях: Павлоград — Днепропетровск с последующим выходом на Херсонское направление, а также движение в сторону Киевской области. Вместе с тем официальных заявлений о столь конкретных планах и сроках со стороны российского командования в открытом доступе не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru