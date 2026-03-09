Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Деньги негде хранить нам": После блокады Ормузского пролива Россия может столкнуться с "проблемой"

"Деньги негде хранить нам": После блокады Ормузского пролива Россия может столкнуться с "проблемой"

22:23, 09 мар 2026

Блокировка ключевого нефтяного маршрута обернулась неожиданным бонусом для российских экспортёров — но вместе с прибылью появились и новые вопросы.

Мировой энергетический рынок переживает острый кризис на фоне фактической блокады Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти. Фондовые рынки Азии обвалились почти на 6%, в Великобритании запасы газа сократились до критического двухдневного уровня, а страны Персидского залива урезают добычу. На этом фоне Россия неожиданно для многих оказалась в выигрышном положении — и об этом сообщают аналитики, в том числе американский эксперт Андрей Мартьянов в подкасте Dialogue Works.

Кто проходит — а кто нет

Формально Ормузский пролив не закрыт. Иран придерживается особого протокола: суда пропускаются в индивидуальном порядке, и решение остаётся за Тегераном. На практике это означает, что страны, признанные недружественными по отношению к Ирану, — то есть фактически весь западный мир — лишены возможности свободно проходить через стратегический маршрут. Исключение сделано лишь для российских и китайских судов.

По словам Мартьянова, именно это обстоятельство превратило Россию в самого надёжного поставщика сырья на планете. Поставки российской нефти в Индию и Китай резко выросли — на фоне горящих танкеров и замершего судоходства для остальных участников рынка. Индия, для которой США сделали временное исключение из санкционного режима, также возобновила закупки российских энергоносителей.

Санкции теряют силу

Годами западные страны — Европа, Украина и их союзники — последовательно ужесточали ограничения на продажу российских энергоносителей. Декларируемая цель состояла в том, чтобы лишить Москву доходов. Однако в условиях острого дефицита и стремительного роста цен на топливо внутри западных государств санкционное давление стремительно теряет практическое значение.

Об отмене или смягчении ограничений заговорили в США, Венгрии и ряде других стран. Усилия, которые накапливались годами, во многом обесценились за считаные недели. Альтернативы российским поставкам у значительной части мирового рынка попросту нет — а значит, рычаги давления ослабевают сами по себе.

Жириновский оказался прав

В медиапространстве в этой связи вновь вспоминают покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который публично прогнозировал подобный сценарий. Его слова звучали так: «Нефть уже 80 долларов, будет 100–150. После мощного удара на Ближнем Востоке — 200 долларов за баррель. Деньги негде будет хранить нам».

Сегодня эта фраза воспринимается иначе, чем в момент произнесения. Утром 9 марта 2026 года нефть марки Brent вплотную приблизилась к отметке 120 долларов за баррель. Акции российских нефтегазовых компаний прибавили в среднем от 4 до 9%, а индекс Московской биржи поднялся до 2950 пунктов — максимального значения с августа 2025 года.

В чём «проблема»

Тем не менее у сложившейся ситуации есть и оборотная сторона, на которую обращают внимание аналитики. Резкий рост доходов от экспорта сырья в условиях действующих санкций ставит вопрос об инфраструктуре для хранения и управления этими средствами. Ограничения на доступ к западным финансовым системам никуда не исчезли — а значит, конвертация и размещение сверхдоходов остаются нетривиальной задачей. Впрочем, если единственная «проблема» заключается именно в этом, то, судя по всему, решения будут найдены.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Подпиши и умри или не подписывай и убирайся": 66 тысяч китайцев в рядах ВС России для весеннего наступления на Запорожье - в ужасе даже МИД

Читайте также:

"Подпиши и умри или не подписывай и убирайся": 66 тысяч китайцев в рядах ВС России для весеннего наступления на Запорожье - в ужасе даже МИД
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён
Россия/мир
Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён
Россия держит козырь против Украины на море. Киев не сможет ответить. Но карта ещё не разыграна
Россия/мир
Россия держит козырь против Украины на море. Киев не сможет ответить. Но карта ещё не разыграна
Иран не при чем: Кто на самом деле заблокировал Ормузский пролив и обрушил мировой рынок нефти
Россия/мир
Иран не при чем: Кто на самом деле заблокировал Ормузский пролив и обрушил мировой рынок нефти
Неожиданный поворот в войне на Ближнем Востоке. На этот ход Ирана никто не рассчитывал: "Давно пора!"
Россия/мир
Неожиданный поворот в войне на Ближнем Востоке. На этот ход Ирана никто не рассчитывал: "Давно пора!"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен