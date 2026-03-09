Дубай обречён: Хазин объяснил, как иранские дроны поставили крест на "тихой гавани"
22:26, 09 мар 2026
Экономист Михаил Хазин заявил, что иранские удары по ОАЭ в конце февраля уничтожили главное преимущество Дубая — абсолютную безопасность. Русская элита, державшая там активы и контакты, столкнётся с серьёзными последствиями.
Дубай и Абу-Даби утратили статус надёжных финансовых центров — к такому выводу пришёл экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва». Поводом для заявления стали удары Ирана по авиабазе США Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах, нанесённые 28 февраля в качестве ответной меры на американо-израильские атаки. Помимо ОАЭ, под обстрелы попали объекты в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане и Ираке.
Долгие годы Дубай привлекал состоятельных людей со всего мира, в том числе предпринимателей из России. Налоговые льготы, развитая инфраструктура и репутация абсолютно безопасного места делали его идеальной точкой для хранения капиталов и деловых встреч. Однако февральские события, по мнению Хазина, перечеркнули этот образ.
Хазин при этом не прогнозирует мгновенного коллапса. Упадок будет постепенным, но, по его оценке, необратимым. Финансисты и инвесторы, на которых держалось процветание города, начнут искать альтернативные площадки. Туристический поток в одиночку не способен поддерживать экономику такого масштаба.
Схожей точки зрения ранее придерживался и военный корреспондент Дмитрий Стешин в материале для kp.ru. Таким образом, оценки экспертного сообщества относительно будущего Дубая как финансового хаба всё более совпадают.
