Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Дубай обречён: Хазин объяснил, как иранские дроны поставили крест на "тихой гавани"

Дубай обречён: Хазин объяснил, как иранские дроны поставили крест на "тихой гавани"

22:26, 09 мар 2026

Экономист Михаил Хазин заявил, что иранские удары по ОАЭ в конце февраля уничтожили главное преимущество Дубая — абсолютную безопасность. Русская элита, державшая там активы и контакты, столкнётся с серьёзными последствиями.

Дубай и Абу-Даби утратили статус надёжных финансовых центров — к такому выводу пришёл экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва». Поводом для заявления стали удары Ирана по авиабазе США Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах, нанесённые 28 февраля в качестве ответной меры на американо-израильские атаки. Помимо ОАЭ, под обстрелы попали объекты в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане и Ираке.

Долгие годы Дубай привлекал состоятельных людей со всего мира, в том числе предпринимателей из России. Налоговые льготы, развитая инфраструктура и репутация абсолютно безопасного места делали его идеальной точкой для хранения капиталов и деловых встреч. Однако февральские события, по мнению Хазина, перечеркнули этот образ.

«Дубай и Абу-Даби закончились как финансовые центры. Беспилотник может прилететь в любой банк», — заявил экономист. По его словам, ни один международный инвестор больше не может быть уверен в сохранности своих активов в регионе.

Хазин при этом не прогнозирует мгновенного коллапса. Упадок будет постепенным, но, по его оценке, необратимым. Финансисты и инвесторы, на которых держалось процветание города, начнут искать альтернативные площадки. Туристический поток в одиночку не способен поддерживать экономику такого масштаба.

«Тех, кто туда ездил встречаться с мировыми финансистами, ждёт облом. Эти туда уже не вернутся. Через год это уже будет видно», — резюмировал экономист.

Схожей точки зрения ранее придерживался и военный корреспондент Дмитрий Стешин в материале для kp.ru. Таким образом, оценки экспертного сообщества относительно будущего Дубая как финансового хаба всё более совпадают.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Деньги негде хранить нам": После блокады Ормузского пролива Россия может столкнуться с "проблемой"

Читайте также:

"Деньги негде хранить нам": После блокады Ормузского пролива Россия может столкнуться с "проблемой"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Беспрецедентный уровень войны: Иран перебил "хребет" НАТО. "Готовится ядерный удар". Трамп публично истерит. Под ракетным ударом ООН
Россия/мир
Беспрецедентный уровень войны: Иран перебил "хребет" НАТО. "Готовится ядерный удар". Трамп публично истерит. Под ракетным ударом ООН
"Защита? Чёрта с два": Медведев устроил "разнос" странам Персидского залива из-за баз США
Россия/мир
"Защита? Чёрта с два": Медведев устроил "разнос" странам Персидского залива из-за баз США
Рано ставить крест на Сирии: анонсирована «операция по стабилизации САР» — когда Россия вернется и кто ей в этом поможет
Россия/мир
Рано ставить крест на Сирии: анонсирована «операция по стабилизации САР» — когда Россия вернется и кто ей в этом поможет
Самолет Уфа-Дубай прервал взлет из-за вибрации двигателя
Происшествия в Башкирии
Самолет Уфа-Дубай прервал взлет из-за вибрации двигателя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен