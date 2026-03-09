Дубай обречён: Хазин объяснил, как иранские дроны поставили крест на "тихой гавани"

22:26, 09 мар 2026

Экономист Михаил Хазин заявил, что иранские удары по ОАЭ в конце февраля уничтожили главное преимущество Дубая — абсолютную безопасность. Русская элита, державшая там активы и контакты, столкнётся с серьёзными последствиями.

Дубай и Абу-Даби утратили статус надёжных финансовых центров — к такому выводу пришёл экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва». Поводом для заявления стали удары Ирана по авиабазе США Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах, нанесённые 28 февраля в качестве ответной меры на американо-израильские атаки. Помимо ОАЭ, под обстрелы попали объекты в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане и Ираке.

Долгие годы Дубай привлекал состоятельных людей со всего мира, в том числе предпринимателей из России. Налоговые льготы, развитая инфраструктура и репутация абсолютно безопасного места делали его идеальной точкой для хранения капиталов и деловых встреч. Однако февральские события, по мнению Хазина, перечеркнули этот образ.

«Дубай и Абу-Даби закончились как финансовые центры. Беспилотник может прилететь в любой банк», — заявил экономист. По его словам, ни один международный инвестор больше не может быть уверен в сохранности своих активов в регионе.

Хазин при этом не прогнозирует мгновенного коллапса. Упадок будет постепенным, но, по его оценке, необратимым. Финансисты и инвесторы, на которых держалось процветание города, начнут искать альтернативные площадки. Туристический поток в одиночку не способен поддерживать экономику такого масштаба.

«Тех, кто туда ездил встречаться с мировыми финансистами, ждёт облом. Эти туда уже не вернутся. Через год это уже будет видно», — резюмировал экономист.

Схожей точки зрения ранее придерживался и военный корреспондент Дмитрий Стешин в материале для kp.ru. Таким образом, оценки экспертного сообщества относительно будущего Дубая как финансового хаба всё более совпадают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru