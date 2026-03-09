"Русский след" в Иране: Британцы взвыли от дронов с навигацией из России, пробивающих ПВО НАТО

22:30, 09 мар 2026

Британская военная база на Кипре подверглась удару беспилотников с российскими комплектующими — западные СМИ и эксперты анализируют военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Атака иранских дронов-камикадзе «Шахед» на британскую базу в Акротири на Кипре обернулась неожиданным открытием для западных военных и журналистов. В ходе разбора сбитых беспилотников на видеозаписи был обнаружен навигационный модуль спутниковой системы «Комета» — антенна GNSS российского производства. Об этом сообщили западные СМИ, в том числе британские издания. Именно этот компонент, по оценкам специалистов, обеспечивает беспилотнику устойчивость курса в условиях активного радиоэлектронного подавления, существенно затрудняя его перехват.

Помимо российских компонентов, в дронах были выявлены детали ирландской компании Taoglas — производителя антенн, радиочастотных разъемов и кабелей для гражданской электроники. Это открытие поставило под сомнение эффективность западных санкционных механизмов и контроля над экспортом двойных технологий.

Позиция российских экспертов

Военный корреспондент Александр Коц напоминает, что Россия никогда не брала на себя обязательств воевать с американскими вооружёнными силами на стороне Ирана, и сам Тегеран подобных запросов не направлял. Тем не менее, по его словам, за пределами публичного пространства идёт активное взаимодействие: обмен разведывательными данными, спутниковыми снимками и технологиями. Эксперты указывают, что Россия и Китай оказывают Ирану материально-техническую поддержку в рамках двусторонних соглашений — как ответ на то, что Москва расценивает как нарушение норм международного права со стороны Вашингтона.

Эксперт движения «Сильная Россия» Александр Ионов подчёркивает: никто не вправе запретить Ирану закупать в России микроэлектронику и иные средства, необходимые для обеспечения безопасности страны. По его словам, происходящее может повлиять и на переговорный процесс по Украине, а сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости для Москвы реагировать на действия Вашингтона всеми доступными инструментами.

Военно-техническое партнёрство

Участник СВО и военный эксперт Евгений Линин уточняет: прямая военная помощь Ирану со стороны России в нынешних условиях невозможна по ряду объективных причин. Однако военно-техническое сотрудничество двух стран он считает очевидным фактом. Иран стал одним из первых государств, поставивших России беспилотные системы в критический момент, когда потребность в них была особенно высока. Именно этим обусловлен особый характер партнёрства двух стран.

Линин также отмечает, что достоверно неизвестно, установлены ли на иранской технике именно российские модули. Однако сама способность иранских баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников преодолевать эшелонированную противовоздушную оборону противника, по его мнению, косвенно свидетельствует о значительном вкладе российского опыта, полученного в ходе конфликта с НАТО на Украине.

Военный потенциал Ирана

По оценке Линина, Иран располагает широкой номенклатурой современных вооружений: баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотными авиационными системами, безэкипажными катерами. Особого внимания заслуживает так называемый «москитный флот» — малые суда, способные нести ракетное вооружение, поражающее в том числе авианосцы. Всё это ставит вооружённые силы Ирана в ряд наиболее боеспособных армий Ближнего Востока.

Несмотря на отсутствие возможности наносить удары непосредственно по территории США, Иран уже продемонстрировал способность дестабилизировать работу американских и британских военных баз в регионе, уничтожать технику и оказывать влияние на политические институты в арабских странах и Израиле. Для сравнения эксперт приводит пример талибов, которые, располагая ограниченными ресурсами, на протяжении десятилетий противостояли объединённым силам Запада. Иран же обладает развитым научным и промышленным потенциалом, что делает его, по словам Линина, государством, способным к длительному противостоянию с США, Израилем и любой международной коалицией.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru