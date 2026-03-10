Все новости Уфы и Башкортостана
Вот это. Новость дня: Пока США воюют с Ираном, Россия проведёт крупную операцию? Гурулёв заговорил о "прорыве"

21:49, 10 мар 2026

Пока Вашингтон втянулся в ближневосточный конфликт, на линии фронта наступило относительное спокойствие. Депутат Госдумы объяснил, что за этим может стоять.

На фоне американо-иранского противостояния обстановка в зоне специальной военной операции заметно изменила характер. Относительное затишье на передовой привлекло внимание депутата Государственной думы, генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулёва, который поделился своей оценкой происходящего с изданием «Чита.Ру».

По словам парламентария, затишье — не случайность. Военный опыт подсказывает ему, что паузы в активных действиях, как правило, предшествуют подготовке к чему-то значительному. Гурулёв прямо указал: для обеспечения прорыва необходимо время и ресурсы, а значит, к масштабным действиям готовятся заранее.

Параллельно депутат отметил, что война, развязанная США на Ближнем Востоке, косвенно сыграла в пользу России. Украина лишилась существенной доли военной помощи от западных союзников, перенаправивших внимание и ресурсы на другой театр. Сам Владимир Зеленский публично признал: из-за ближневосточного конфликта украинские силовые структуры рискуют остаться без дополнительных боеприпасов. Гурулёв констатировал, что фронтовая обстановка для российской стороны в данный момент стабильная.

Что касается переговорного процесса, депутат не исключил определённого прогресса на следующем раунде консультаций, который уже готовится. Вместе с тем он подчеркнул: киевская сторона, по его оценке, остаётся недоговороспособной — и это, по словам Гурулёва, признают даже в Вашингтоне. Переговоры ведутся в закрытом режиме, их содержание известно крайне узкому кругу лиц — по оценке парламентария, не более пяти-шести человек. Для России приоритеты остаются неизменными: достижение заявленных целей, включая денацификацию и демилитаризацию Украины.

Отдельно Гурулёв обозначил позицию Москвы по иранскому вопросу: несмотря на очевидные экономические выгоды от роста нефтяных цен, в интересах России — скорейшее завершение американо-израильской операции против Ирана. Владимир Путин уже обсудил эту тему с лидерами стран Персидского залива и с президентом США Дональдом Трампом. После этих переговоров Трамп заявил, что конфликт скоро завершится. Однако Тегеран, обвинив Вашингтон в систематическом нарушении договорённостей, от новых переговоров отказывается.

