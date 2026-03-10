"Такой люти давно не было": Тень "Орешника" над Киевом - открыто окно для "самого жёсткого этапа СВО"

21:54, 10 мар 2026

В ночь на 9 марта российские вооружённые силы нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Украины сразу в нескольких областях. Военные блогеры и координаторы подполья зафиксировали около 40 эпизодов за сутки.

Ночь на 9 марта 2026 года стала одной из наиболее интенсивных с точки зрения военной активности на Украине за последнее время. Российские вооружённые силы провели комбинированную атаку по военным объектам в Харьковской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщают военные блогеры и региональные координаторы.

Удары по инфраструктуре

По данным блогера и политика Олега Царёва, в Харькове был уничтожен цех по производству беспилотников. В Ольшанах пострадала ремонтная база украинских вооружённых сил, в Люботине — железнодорожная инфраструктура, в Лозовой — военный городок и производственные объекты.

На одесском направлении ракета «Искандер-М» поразила энергетический объект в районе Ильичевска. В Затоке в результате удара вспыхнул склад боеприпасов. Российские беспилотники третий день подряд атакуют газодобывающие объекты «Нафтогаза» в Полтавской области — несколько установок были вынуждены прекратить работу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев насчитал порядка 40 эпизодов ударов за сутки. Атаки затронули не только прифронтовые районы, но и объекты в глубине страны — в Полтавской и Днепропетровской областях. По оценкам наблюдателей, это существенно осложнило логистику и функционирование тылового обеспечения украинских сил.

Одесское направление и граница с Румынией

Особое внимание аналитики уделяют одесскому направлению. Источники фиксируют удары по портовой инфраструктуре и транспортным узлам черноморского побережья. Также сообщается о срыве переброски сил ВСУ на купянское направление и уничтожении грузов, следовавших через границу с Румынией. Министерство обороны России официальных комментариев по деталям операции не давало.

Контекст и прогнозы

Ряд аналитиков связывает усиление ударов с текущей военной обстановкой на Ближнем Востоке, полагая, что конфликт вокруг Ирана переключил внимание ключевых международных игроков. Telegram-каналы «Легитимный» и INSIDER-T допускают в перспективе применение гиперзвукового комплекса «Орешник» в неядерном оснащении — по объектам принятия решений. Обозреватель News.Ru Мария Баранова охарактеризовала интенсивность происходящего как беспрецедентную за долгое время. Военные корреспонденты фиксируют: подобного накала атак не наблюдалось давно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru