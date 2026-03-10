Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Такой люти давно не было": Тень "Орешника" над Киевом - открыто окно для "самого жёсткого этапа СВО"

"Такой люти давно не было": Тень "Орешника" над Киевом - открыто окно для "самого жёсткого этапа СВО"

21:54, 10 мар 2026

В ночь на 9 марта российские вооружённые силы нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Украины сразу в нескольких областях. Военные блогеры и координаторы подполья зафиксировали около 40 эпизодов за сутки.

Ночь на 9 марта 2026 года стала одной из наиболее интенсивных с точки зрения военной активности на Украине за последнее время. Российские вооружённые силы провели комбинированную атаку по военным объектам в Харьковской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщают военные блогеры и региональные координаторы.

Удары по инфраструктуре

По данным блогера и политика Олега Царёва, в Харькове был уничтожен цех по производству беспилотников. В Ольшанах пострадала ремонтная база украинских вооружённых сил, в Люботине — железнодорожная инфраструктура, в Лозовой — военный городок и производственные объекты.

На одесском направлении ракета «Искандер-М» поразила энергетический объект в районе Ильичевска. В Затоке в результате удара вспыхнул склад боеприпасов. Российские беспилотники третий день подряд атакуют газодобывающие объекты «Нафтогаза» в Полтавской области — несколько установок были вынуждены прекратить работу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев насчитал порядка 40 эпизодов ударов за сутки. Атаки затронули не только прифронтовые районы, но и объекты в глубине страны — в Полтавской и Днепропетровской областях. По оценкам наблюдателей, это существенно осложнило логистику и функционирование тылового обеспечения украинских сил.

Одесское направление и граница с Румынией

Особое внимание аналитики уделяют одесскому направлению. Источники фиксируют удары по портовой инфраструктуре и транспортным узлам черноморского побережья. Также сообщается о срыве переброски сил ВСУ на купянское направление и уничтожении грузов, следовавших через границу с Румынией. Министерство обороны России официальных комментариев по деталям операции не давало.

Контекст и прогнозы

Ряд аналитиков связывает усиление ударов с текущей военной обстановкой на Ближнем Востоке, полагая, что конфликт вокруг Ирана переключил внимание ключевых международных игроков. Telegram-каналы «Легитимный» и INSIDER-T допускают в перспективе применение гиперзвукового комплекса «Орешник» в неядерном оснащении — по объектам принятия решений. Обозреватель News.Ru Мария Баранова охарактеризовала интенсивность происходящего как беспрецедентную за долгое время. Военные корреспонденты фиксируют: подобного накала атак не наблюдалось давно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Вот это. Новость дня: Пока США воюют с Ираном, Россия проведёт крупную операцию? Гурулёв заговорил о "прорыве"

Читайте также:

Вот это. Новость дня: Пока США воюют с Ираном, Россия проведёт крупную операцию? Гурулёв заговорил о "прорыве"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.
Россия/мир
Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.
Порты, резервы и «упавшие обломки»: Ракеты передали ночной привет объектам ВСУ — куда прилетело в ночь на 8 сентября
Россия/мир
Порты, резервы и «упавшие обломки»: Ракеты передали ночной привет объектам ВСУ — куда прилетело в ночь на 8 сентября
Били самыми мощными ракетами, Западная Украина сотрясалась всю ночь 4 сентября: стало известно, для чего Россия пустила в ход «Кинжалы»
Россия/мир
Били самыми мощными ракетами, Западная Украина сотрясалась всю ночь 4 сентября: стало известно, для чего Россия пустила в ход «Кинжалы»
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Россия/мир
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен