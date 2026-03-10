21:58, 10 мар 2026

У ликвидированного в Запорожской области украинского штурмовика обнаружили личную тетрадь с подробной разбивкой жалованья. Документ опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев.

В Запорожской области при осмотре вещей ликвидированного украинского военнослужащего был найден необычный предмет — тетрадь с личными финансовыми записями. Помимо металлического жетона с личными данными бойца, именно она привлекла внимание. Фотографию документа опубликовал военкор Чингис Дамбиев.

Погибшего установили как Павла Гордиенко. В тетради он фиксировал, каким образом планировал распределять своё жалованье штурмовика. Бойцы на передовой получают сто тысяч гривен в месяц — это около 180 тысяч рублей по текущему курсу.

На листке значилась именно эта сумма. Рядом на полях были указаны ещё две цифры — 25 тысяч и 310 тысяч гривен, оба значения зачёркнуты.

Распределение основной суммы выглядело так: половина, то есть 50 тысяч гривен, предназначалась некоей Марте. Ещё 20 тысяч планировалось передать куму по имени Андрей. Пять тысяч гривен отходили в так называемый «общак» — по всей видимости, речь идёт о коллективном фонде подразделения. Десять тысяч боец намеревался направить на инвестиции. Ещё три тысячи — на оплату коммунальных услуг.

Записи свидетельствуют о том, что военнослужащий планировал поддерживать близких людей из собственных средств. Большая часть дохода предназначалась не личным нуждам, а окружению.

Ранее на Украине была запущена программа «Контракт 18-24», направленная на вербовку молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Новобранцам обещали выплату в размере одного миллиона гривен, включая жилищный сертификат. Однако украинские социальные сети вскоре заполнились некрологами молодых людей, откликнувшихся на эти условия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru