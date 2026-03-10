22:05, 10 мар 2026

На линии боевого соприкосновения активизировались сразу несколько направлений. Российские подразделения продвинулись в Донбассе и Запорожье, а украинский гарнизон в Константиновке рискует оказаться в кольце. По данным военных корреспондентов и телеграм-каналов «Два майора» и «Военная хроника», события разворачивались 10 марта 2026 года.

Обстрелы приграничных территорий

Украинская сторона продолжает атаковать российские регионы роями беспилотников самолётного типа, применяя реактивные снаряды, миномёты и лёгкие БПЛА по приграничным территориям. В Краснодарском крае беспилотники упали во двор Дома культуры в посёлке Черноморский и рядом с детским садом в посёлке Ахтырском. В Брянской, Курской, Херсонской и Белгородской областях зафиксированы многочисленные удары по жилым домам, автомобилям и пожарным расчётам — есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Российская сторона отвечала точечными ракетно-дроновыми ударами: под удар попали Одесская область (районы Затоки и город Одесса), Днепропетровск и Запорожье. Кроме того, появились кадры последствий применения дронов «Герань» по газоперерабатывающему узлу «Тимофеевский» в районе населённого пункта Плешивец Полтавской области.

Север: Сумы, Харьков, Купянск

В Сумской области продолжаются тяжёлые бои на нескольких участках — в Сумском, Глуховском и Краснопольском районах, где российские штурмовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации медленно, но продвигаются вперёд. В Харьковской области группировка «Север» действует в условиях высокой интенсивности применения ударных БПЛА ВСУ в районах Волчанских Хуторов, Графского, на Липцовском и Великобурлукском участках — задача остаётся прежней: постепенно отодвигать противника от границы.

Купянск по-прежнему находится в серой зоне: российские отряды удерживают центральную часть города, ведутся сложные бои на окраинах. Ни одна из сторон не может переломить ситуацию — погода, исчерпанность резервов противника и массовое применение беспилотников с обеих сторон делают крупные наступательные операции затруднительными.

Донбасс: Славянск в прицеле

На Славянском направлении российские войска наступают от Северска. Министерство обороны России сообщило об успехе в Голубовке: фронт выравнивается, а расстояние до Славянска сократилось приблизительно до 18 километров. Одновременно, по данным военного корреспондента Евгения Лисицына, ведутся бои западнее Северска за выход к дорогам на Славянск — закрыт карман между Привольем и Фёдоровкой Второй, зафиксировано продвижение юго-западнее Резниковки.

На Константиновском направлении бои уже вышли в городскую застройку: на юго-востоке Константиновки российские штурмовые подразделения закрепляются в жилых кварталах. Украинские ресурсы сообщают об активизации действий российской армии у населённого пункта Майское к северо-западу от Часова Яра — прорыв на этом направлении способен дополнительно осложнить снабжение украинского гарнизона Константиновки. По данным военкора Лисицына, российские подразделения давят на Долгую Балку и выбивают ВСУ из Ильиновки.

Юг: успехи в Запорожье и под Покровском

На южном участке фронта российская армия остаётся наиболее активной. На юге Добропольского направления после успеха в районе Гришино российские войска наносят авиационные удары ФАБами по Новоалександровке и прилегающим позициям ВСУ. К северу от Покровска бои ведутся в восточной части Сергеевки, а противник от Гришино отброшен к селу Шевченко, куда продвигаются российские штурмовые отряды.

В Запорожской области группировка «Восток» продвигается на запад, расширяя зону контроля в районах Зарницы, Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского. Попытки ВСУ наступать на стыке Днепропетровской и Запорожской областей иссякли — противник сосредотачивается на усилении обороны. На крайнем юге Запорожья фронт статичен: позиционные бои продолжаются у Степногорска и Магдалиновки.

Ракеты Patriot: война цифр

Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что за всё время конфликта Украина получила лишь 600 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако, по данным ЕС, только за зиму Украина израсходовала порядка 700 ракет ПВО этого типа — цифра, явно противоречащая официальному заявлению Киева. Для сравнения: в ходе операции «Эпическая ярость» страны Персидского залива за первые дни выпустили свыше 800 ракет Patriot, пытаясь перехватить более 2000 иранских беспилотников и свыше 650 баллистических ракет — этот эпизод наглядно демонстрирует реальный расход ракет в современных конфликтах, указывает «Военная хроника».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru