"Персы всё-таки накрутили деду хвост": Сладков о главном итоге войны с Ираном. США загнали в ловушку

22:09, 10 мар 2026

Военный корреспондент оценил итоги американской кампании против Тегерана и назвал главные уроки для России

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что США загнали себя в стратегический тупик, начав военную операцию против Ирана. По его мнению, несмотря на заявления президента Дональда Трампа об успехах — в том числе о ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и уничтожении военных объектов — принципиального перелома достичь не удалось. Об этом военкор высказался в своём авторском материале.

Сладков указывает: ракетные удары сами по себе не способны решить исход войны. Перейти к наземной операции американская сторона, по его оценке, не рискнёт — слишком свежа память о затяжных кампаниях в Ираке и Афганистане, обернувшихся для Вашингтона колоссальными потерями и политическими издержками. Схема с привлечением союзников и прокси-формированиями также не работает: те же курды, однажды брошенные США в Сирии, не спешат снова становиться инструментом американской политики. Тем более что иранские ракетные удары уже рассеяли их боевые порядки.

Иран при этом демонстрирует уверенность: Тегеран открыто обращается к другим государствам с требованием выслать послов Израиля и США в обмен на гарантии безопасности. «Персы всё-таки накрутили деду хвост. Уже накрутили, как бы это всё ни закончилось», — констатировал Сладков, признав, что подобного развития событий он не ожидал.

Уроки для России

Военкор обратил внимание, что России есть чему поучиться у Ирана. Тегеран последовательно уводит под землю все стратегически значимые объекты — склады, командные пункты, производственные мощности. В России, по словам Сладкова, ключевая инфраструктура по-прежнему остаётся на поверхности: боеприпасы, нефтепроводы, военные объекты. Военкор призвал изменить этот подход — строить подземные аэродромы, военные городки и склады вне зависимости от того, когда завершится конфликт на Украине. По его словам, впереди может оказаться противостояние с Европой, а значит, готовиться нужно уже сейчас.

Помимо этого, Сладков призвал наращивать группировку военных спутников на орбите для обеспечения устойчивой связи с войсками. Работа в этом направлении уже ведётся: Роскосмос реализует проект «Рассвет» — отечественный аналог американской системы Starlink. Первые 156 спутников планируется вывести на орбиту в 2026 году, ещё 292 — в 2027-м, когда должен заработать коммерческий сервис, и 318 — в 2028 году.

Экономические последствия

Политолог-американист Малек Дудаков, в свою очередь, также оценил операцию против Ирана как провальную для Вашингтона. Война спровоцировала рост нефтяных котировок, что автоматически ведёт к удорожанию бензина — крайне болезненному фактору для американских избирателей в стране с высокой автомобилизацией населения.

Кроме того, боевые действия выявили уязвимость систем противоракетной обороны: запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и THAAD расходуются стремительно. Причина — массовое применение Ираном барражирующих боеприпасов типа «Шахед», которые в ходе плотных атак выступают приманками, вынуждая противника тратить дорогостоящие перехватчики на дешёвые цели.

Сводка с фронтов СВО 10 марта: Бригады двинулись, до последнего рубежа – 18 км. Угроза окружения

