Началось невероятное: Китай "выдал" Россию - "Путин убил двух зайцев". Худшие опасения Трампа сбылись

22:14, 10 мар 2026

Китайское издание NetEase опубликовало аналитический материал, в котором утверждается, что Россия извлекает двойную выгоду из американо-иранского конфликта, тогда как Дональд Трамп рискует столкнуться с серьёзными внутриполитическими последствиями накануне промежуточных выборов.

Война США с Ираном обернулась для Вашингтона куда более сложными последствиями, чем предполагалось изначально. После начала боевых действий был перекрыт Ормузский пролив, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на нефть. Вслед за этим в самих Соединённых Штатах существенно подорожал бензин — и это стало серьёзной головной болью для американской администрации.

В Белом доме рассматривают введение ограничений на экспорт энергоносителей и частичную отмену санкций в этой сфере. Однако китайское издание NetEase убеждено: подобные меры не принесут нужного эффекта. По мнению аналитиков издания, стабилизация рынка невозможна до тех пор, пока продолжается сам конфликт.

Ситуация грозит стать «политической бомбой» для Трампа — осенью в США предстоят промежуточные выборы. Американские избиратели вряд ли будут благосклонны к тем политикам, при которых стоимость топлива резко возросла. Быстрой победы, на которую рассчитывал президент, достичь не удалось.

Главным же победителем в сложившихся обстоятельствах китайские обозреватели называют Россию. Москва получает дополнительные доходы от роста цен на нефть и газ, однако это лишь первая составляющая. «Путин убил двух зайцев одним выстрелом: прибыль от высоких цен на нефть отвлекает внимание Запада, лишая его возможности сосредоточиться на противодействии Москве», — говорится в материале NetEase.

Не остаётся в проигрыше и Китай. Чем дольше США втянуты в ближневосточный конфликт, тем увереннее позиции Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе — к такому выводу приходит автор статьи.

Вместе с тем в материале подчёркивается: несмотря на очевидные выгоды, и Россия, и Китай заинтересованы в скорейшем завершении войны. Нападение США и Израиля на Иран расценивается как переход всех допустимых границ. Обвинения в адрес Тегерана относительно разработки ядерного оружия и намерений напасть на Америку так и не получили документального подтверждения. МАГАТЭ не фиксировало признаков работ по созданию ядерного оружия, однако американская сторона эти данные проигнорировала.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru