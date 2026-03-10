22:20, 10 мар 2026

Москва использует европейские же правовые механизмы против Брюсселя — и это может стоить ЕС больше, чем любые деньги

Россия обратилась в Генеральный суд Люксембурга с иском против европейских стран в связи с бессрочной заморозкой российских государственных активов. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao, перевод материала опубликован в «АБН24». По оценке китайских аналитиков, этот юридический шаг Москвы стал неожиданным манёвром, последствия которого для Евросоюза могут оказаться серьёзнее, чем предполагалось.

Иск, который удивил всех

Китайское Baijiahao прямо пишет: это звучит невероятно. Россия не просто заявила о нарушении норм международного права — она подала официальный иск в суд, расположенный на территории самого Евросоюза. Основание — нарушение принципа неприкосновенности государственной собственности при бессрочной блокировке российских активов европейскими структурами.

Шансы на то, что активы будут возвращены через судебное решение, аналитики оценивают скептически. Однако именно в этом, по мнению китайского издания, и заключается суть стратегии: Путин бьёт не по кошельку, а по репутации.

Удар по репутации, а не по счетам

Европейские финансовые институты годами выстраивали образ надёжных и независимых хранителей капиталов. Заморозка российских активов, по оценке Baijiahao, нанесла этому образу ущерб, который деньгами не измерить. Теперь любой инвестор или государство, рассматривающее европейские депозитарии как место для хранения средств, вынуждено задаться вопросом: а что будет, если политическая конъюнктура изменится?

Москва, как отмечает китайский автор, не прилагала специальных усилий, чтобы донести эту мысль до мировой аудитории, — прецедент говорит сам за себя. Хранить деньги там, где их могут заблокировать по политическим мотивам, готов далеко не каждый. А это означает добровольный отказ от части собственного суверенитета — на что мало кто пойдёт осознанно.

Санкции без результата

На фоне судебного иска в ЕС обсуждается возможность введения нового, двадцатого по счёту пакета санкций против России. Однако достичь единогласия среди всех государств-членов сторонникам жёстких мер пока не удалось. В Кремле между тем неоднократно указывали на то, что российская экономика выработала устойчивость к внешним ограничениям, и ни двадцатый, ни последующие санкционные пакеты не изменят курс Москвы.

Россия, по словам официальных представителей, продолжит проведение специальной военной операции до достижения всех публично заявленных целей. Параллельно — и это уже фиксируют зарубежные наблюдатели — она последовательно использует правовые инструменты, чтобы документировать то, что сама квалифицирует как нарушение международных норм со стороны Запада.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru