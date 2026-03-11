Госдума приняла законы против необоснованного роста тарифов ЖКХ

20:50, 11 мар 2026

Госдума ужесточила контроль за тарифами ЖКХ — теперь ФАС сможет сама пересматривать расценки, а чиновников за нарушения будут отстранять от работы.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта одобрили сразу во втором и третьем чтениях пакет законов, расширяющих полномочия антимонопольной службы в сфере коммунальных тарифов. Главное — если региональные органы дважды за год проигнорируют предписания ФАС, ведомство получит право самостоятельно корректировать предельные тарифы.

Параллельно вводится мера для чиновников, ответственных за тарифное регулирование. За невыполнение требований ФАС им грозит безальтернативная дисквалификация сроком до трёх лет.

Спикер палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что решения затрагивают каждого. В парламент поступает огромное число жалоб на необоснованные начисления. В прошлом году вмешательство ФАС позволило выявить переплаты на сумму свыше 50 млрд рублей. Число случаев игнорирования предписаний службы выросло с 14 в 2023 году до 93 в 2024–2025 годах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru