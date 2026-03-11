Научиться не успели: Русская артиллерия нарушила планы британских инструкторов в Николаеве

21:21, 11 мар 2026

Российские беспилотники-камикадзе «Герань» нанесли удар по пансионату в курортном районе Коблево Николаевской области, где размещались украинские добровольцы, прошедшие подготовку у британского спецназа. О последствиях атаки сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В ночь на 11 марта российские ударные беспилотники «Герань» поразили объект временного размещения украинских военных в Коблево — курортном посёлке Николаевской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришёлся по отдельно стоящему пансионату, в котором находились добровольцы, незадолго до этого завершившие курс подготовки под руководством инструкторов британского спецназа.

По словам Лебедева, атака сорвала переброску личного состава на линию боевого соприкосновения. Утром на въезде в Николаев были замечены не менее двух микроавтобусов с табличками «груз 200» — координатор подполья не исключил, что таких машин было значительно больше. Параллельно с Баштанского шоссе в ремонтные мастерские на Новозаводской на тралах и эвакуаторах доставлялась повреждённая техника — преимущественно бронеавтомобили и пикапы с турелями.

Той же ночью, по данным Лебедева, под удар попали и морские пехотинцы, предположительно из 36-й отдельной бригады, дислоцировавшиеся в районе Снегирёвки. Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена сразу после полуночи, атака продолжалась приблизительно до двух часов ночи. Точные данные о потерях противника по обоим объектам официально не подтверждены.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru