10 марта 2026 года Брянск атаковали семью британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, 42 пострадали. Военный эксперт Владислав Шурыгин озвучил версию местных источников об истощении боекомплекта ПВО.

Вечером 10 марта 2026 года, около 17:40 по местному времени, Брянск содрогнулся от серии взрывов. Губернатор Александр Богомаз немедленно объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. По данным ведомства, ВСУ выпустили семь крылатых ракет Storm Shadow с тактических бомбардировщиков Су-24, взлетевших из Одесской области.

Жертвы и разрушения

Удар пришёлся по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» и прилегающим кварталам. Погибли шесть человек — трое непосредственно в эпицентре взрыва, ещё трое от осколков в радиусе 200–500 метров. Число пострадавших к утру 11 марта выросло до 42 человек, из которых 29 госпитализированы, девять находятся в тяжёлом состоянии. Из Москвы прибыли восемь реанимационных бригад, а наиболее тяжёлых пациентов готовят к переводу в федеральные медцентры. В Брянской области объявлен день траура.

Версия об истощении ПВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин передал объяснение местных источников: российская система противовоздушной обороны под Брянском к моменту удара могла попросту израсходовать боекомплект. За двое суток до атаки, по данным Министерства обороны, над Брянской областью было сбито более 230 беспилотников самолётного типа. Политолог и военный блогер Алексей Живов прокомментировал эту версию коротко: «Звучит плохо».

Тактика «выжигания» ПВО

Источники Шурыгина допускают, что речь идёт о заранее спланированной операции. Несколько дней противник методично засылал дроны, вынуждая расходовать зенитные ракеты, а затем нанёс основной удар Storm Shadow в образовавшуюся «брешь». По оценкам экспертов, наведение и целеуказание, вероятно, обеспечивались западной спутниковой разведкой и системой Palantir. В Кремле заявили, что применение Storm Shadow без участия британских специалистов невозможно.

Обстановка в городе

После ударов над Советским районом Брянска поднялись густые столбы чёрного дыма, воздух пропитался гарью. Пожарные завершили ликвидацию пожара в 23:39 того же вечера, движение транспорта восстановлено. Губернатор Богомаз, отменив тревогу, всё же рекомендовал жителям оставаться дома и герметизировать окна из-за токсичного дыма. Официальная оценка ущерба зданиям и инфраструктуре продолжается.

