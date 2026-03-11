21:35, 11 мар 2026

Власти Брянской области объявили траур 11 марта 2026 года — на следующий день после ракетного удара, нанесённого ВСУ по региональному центру. По данным источников, город был атакован семью ракетами британского производства Storm Shadow. В результате атаки погибли шесть человек, ещё 42 получили ранения, 29 из которых были госпитализированы. Об этих событиях сообщает издание Царьград.

Серия атак на приграничные регионы

На фоне поступавших из Вашингтона и Москвы сигналов о возможном продолжении переговоров по урегулированию конфликта удары по российской территории не прекращаются. В Международный женский день под обстрел попала Донецкая Республика: четыре человека погибли, в том числе ребёнок, двенадцать мирных жителей, включая подростка, получили ранения. В Донецке была уничтожена детская больница, восстановленная всего месяц назад, а также городская поликлиника. В посёлке Горняк под завалами оказалась почти целая семья — женщина 40 лет, двое мужчин 43 и 67 лет и семилетний мальчик.

Британский след в ракетном ударе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применение ракет Storm Shadow было бы невозможно без участия британских специалистов. Это, по его словам, даёт основания полагать, что подобные атаки на приграничные территории продолжатся при поддержке западных спонсоров Киева, а уровень напряжённости будет только нарастать.

Позиция военных корреспондентов

Военный корреспондент Александр Харченко расценил удар по Брянску как попытку «перевернуть шахматную доску» и изменить текущую динамику эскалации. По его мнению, для части западных элит не существует красных линий, и единственным ответом на это может быть повышение ставок с российской стороны — неконтролируемая эскалация, которой, по его словам, Запад действительно опасается.

Его коллега, военный корреспондент Сергей Воробьёв, поддержал эту позицию в беседе с Царьградом:

«Наши государственные элиты стремятся после завершения конфликта встроиться в текущую модель мира, не ломать миропорядок, как это делает Иран. Поэтому мы не отвечаем с максимальной жёсткостью на брошенный нам вызов. Что, на мой взгляд, глубочайшая ошибка. Запад уже неоднократно давал понять, что Россию за равных никогда считать не будет».

Ошибка сдержанности

По оценке Воробьёва, Запад рассматривает Россию исключительно как «условную еду и сырьевую базу», и рассчитывать на позицию равного среди равных в этой системе координат не приходится. В связи с этим корреспондент считает сдержанный ответ на террористические удары бессмысленным: российская реакция, по его словам, должна быть такой, чтобы «вызывать благоговейный ужас у врага при одной мысли о возможном ответе». Итоговый вывод военкора — продолжение нынешней линии поведения является, по его убеждению, колоссальной стратегической ошибкой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru