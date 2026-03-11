21:40, 11 мар 2026

Сводка боевых действий за 11 марта 2026 года — об ударе по Брянску ракетами Storm Shadow, наступлении российских войск на Константиновку и движении к Славянску, а также об истощении резервов ВСУ сообщают военные аналитики и военные корреспонденты.

Украинские вооружённые силы нанесли ракетный удар по Брянску накануне вечером — шестеро мирных жителей погибли, 37 получили ранения. На донбасском направлении российские войска продолжают охватывать Константиновку с флангов и продвигаться к Славянску. По данным военных аналитиков, резервы ВСУ для полноценных контратак фактически исчерпаны — противник перешёл к сугубо оборонительной тактике.

Удар по Брянску

Накануне вечером украинские вооружённые силы произвели ракетный обстрел Брянска с применением ракет Storm Shadow британского производства. В результате удара погибли шесть человек, ещё 37 получили ранения различной степени тяжести. Военные объекты, судя по всему, поражены не были — пострадало исключительно гражданское население.

Канал «Военная хроника» обратил внимание, что применение Storm Shadow невозможно без разведывательного сопровождения со стороны США: «Удар ВСУ по Брянску лишний раз заставляет вспомнить, что США передавали, передают и будут передавать Украине разведданные, без которых наведение средств поражения невозможно в принципе. И об этом нужно помнить всегда — и во время переговорного процесса, и не только». Аналитики также указали, что запасы британских и французских крылатых ракет аналогичного класса у Киева сохраняются, как и авиационные носители для их применения. По их оценке, для предотвращения подобных ударов требуются дополнительные и максимально жёсткие меры противодействия авиации противника.

Той же ночью тревожная обстановка сложилась в Сочи и Севастополе, где фиксировались атаки беспилотников. Сведений о существенных разрушениях или пострадавших в этих городах не поступало. В ответ российские ударные дроны работали по Запорожью, подстанциям ДнепроГЭС, Одессе, Сумам и Харькову.

Север и Харьковское направление

На Сумском направлении темп продвижения с обеих сторон остаётся минимальным — российские подразделения продвигаются на несколько сотен метров в сутки. Противник измотан и фактически отказался от контратак. Российская артиллерия и авиация на этом направлении работает интенсивно, уничтожая позиции и резервы ВСУ.

На Харьковском направлении группировка войск «Север» пресекла попытку противника форсировать реку Волчья в районе населённого пункта Караичное. Как сообщают авторы канала «Два майора», группа пехоты ВСУ, готовившаяся к переправе, была уничтожена авиаударом. Бои продолжаются в районе Волчанских Хуторов и на Великобурлукском направлении, где российские подразделения активно задействуют тяжёлые термобарические системы ТОС.

В районе Купянска ситуация остаётся тяжёлой. Город и его пригороды, включая Купянск-Узловой, по большей части находятся в «серой зоне»: российские и украинские отряды сражаются в одних и тех же кварталах, и ни одна из сторон не может установить устойчивый контроль над территорией. Здание центральной районной больницы, служившее российским опорным пунктом, было разрушено предыдущими ударами ВСУ.

Константиновка в кольце

В Донбассе российские войска продолжают последовательно охватывать Константиновку. Бои идут в юго-восточной части города: подразделения ВС России стремятся выйти к городским окраинам со стороны Берестока, растягивая оборонительные порядки противника. По данным «Двух майоров», поступают сведения об успехе российских войск у Ильиновки.

Военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что после ударов по дамбам позиции ВСУ оказались подтоплены, что дополнительно осложнило оборону города. Беспилотники работают в районе Константиновки в круглосуточном режиме.

На Славянском направлении, к северо-западу от Константиновки, российские бригады планомерно продвигаются от Северска в сторону Славянска уже несколько месяцев. Сейчас бои ведутся на подступах к Рай-Александровке. Тактика российских подразделений — методичная: занять населённый пункт, зачистить образовавшиеся «карманы» в линии фронта, выровнять линию боестолкновения, и лишь затем двигаться дальше. Параллельно ударами беспилотников и артиллерии уничтожается логистика противника в ближнем тылу.

Покровск и движение на север

Под Покровском российские войска развивают наступление на север и северо-запад. По данным военкора Евгения Лисицына, продолжается развитие успеха в Гришино, идут встречные бои у Белицкого, Нового Донбасса и Вольного, а также на подступах к Кучеров Яру. Российские подразделения закрепились на высотах юго-восточнее Новопавловки, что создаёт тактические преимущества для дальнейшего продвижения.

Успехи на юге

На востоке Запорожской области группировка «Восток» расширяет зону контроля в районах Бойково, Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского. На стыке Днепропетровской и Запорожской областей противник отказался от применения бронеколонн из-за высоких потерь и перешёл к тактике инфильтрации малыми группами. При этом, по данным «Двух майоров», опубликованные Киевом видеоматериалы с мест боёв оказались записями двухнедельной давности.

Южнее, на подступах к Орехову, линия фронта остаётся стабильной уже несколько месяцев. Украинское контрнаступление в декабре минувшего года сумело приостановить российское продвижение у Степногорска и Магдалиновки, однако серьёзных территориальных результатов не принесло. Российские части за прошедшие месяцы восстановили боеспособность.

Весенне-летняя кампания

Военные аналитики с оптимизмом оценивают перспективы предстоящей весенне-летней кампании российской армии. По их оценке, войска, прошедшие через физически крайне тяжёлое зимнее наступление, в целом готовы к продолжению активных действий, а на ряде направлений сформированы резервные группировки.

Положение ВСУ выглядит принципиально иначе. По данным аналитиков, значительную часть элитных бригад главнокомандующий Сырский израсходовал ещё в декабре в ходе контрнаступления. Сейчас Генеральный штаб ВСУ, судя по всему, ставит перед собой единственную реалистичную задачу — максимально затянуть и отсрочить успехи российского наступления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru