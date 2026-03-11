Россия и Китай прикрыли Иран: США оказались в тупике. И это только начало

21:44, 11 мар 2026

Ормузский пролив фактически парализован — транзит судов рухнул на 97%, страховые компании бегут из зоны конфликта, а Вашингтон не может найти военного или дипломатического выхода из кризиса, спровоцированного собственной военной операцией против Ирана.

В конце февраля 2026 года США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон, судя по всему, рассчитывал на стремительный результат: уничтожить военную инфраструктуру, сменить руководство страны и дождаться народных волнений. Однако план дал сбой — и теперь Белый дом столкнулся с последствиями, которые не были предусмотрены ни в одном сценарии.

Пролив встал

Ормузский пролив — морские ворота, через которые проходит пятая часть мирового экспорта нефти, — фактически закрыт для судоходства. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), транзит сократился на 97%. Если до начала эскалации пролив ежесуточно пересекали около 130 судов, то теперь этот показатель колеблется между тремя и шестью. Танкеры не рискуют входить в воды, где иранские катера и дроны ведут охоту за любой целью, связанной с США и Израилем.

Мины из России и Китая

Главным сюрпризом для Пентагона стало другое. Американская разведка зафиксировала минирование пролива: Иран задействовал небольшие суда, каждое из которых несёт по две-три мины. Источники CBS News и CNN подтвердили — речь идёт о минах производства России и Китая. Общий запас Тегерана оценивается в 2–6 тысяч единиц. Экс-командующий силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис предупредил: разминирование может занять недели или месяцы, а сам пролив способен превратиться в «адский пейзаж» за считаные дни.

Экономика под ударом

Страховые компании начали отзывать полисы для судов, следующих через зону конфликта. Владельцы танкеров остались без покрытия, а нефтяные котировки пошли вверх. Союзники США — Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт — вынуждены сокращать добычу: их нефтехранилища переполнены. Военного решения у Вашингтона нет, а экономические последствия кризиса бьют прежде всего по партнёрам самих же Соединённых Штатов.

Новые правила игры

Тегеран сделал следующий шаг. По данным CNN со ссылкой на источники, Иран планирует взимать плату за безопасный проход через Персидский залив с судов, принадлежащих союзникам США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пошёл ещё дальше — странам, которые вышлют американских и израильских дипломатов, обещан свободный транзит через пролив. Иранские катера и дроны к этому моменту уже уничтожили несколько военных кораблей США. Трамп отвечает угрозами «беспрецедентных последствий», однако конкретных действий за ними пока не следует.

Китай в плюсе

Через Ормузский пролив проходит четверть газовых поставок в Китай и треть нефтяных. Китайские суда Иран пропускает беспрепятственно. Более того, по сведениям ряда СМИ, экипажи других судов начали менять сигналы идентификационных систем, обозначая себя как «собственность Китая», — чтобы пройти пролив без угрозы атаки.

Москва координирует

Россия поддерживает Иран не только поставками мин, но и дипломатически. Президент Владимир Путин провёл серию телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Москва и Пекин действуют скоординированно, что делает их поддержку несопоставимо весомее, чем если бы каждая из стран выступала в одиночку. Именно эта координация лишает Вашингтон возможности применить давление по отдельности.

Следующий удар

Иран уже намекнул на возможное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива — южных ворот Суэцкого канала. Если это произойдёт, последствия для мировой торговли окажутся катастрофическими. США пока не нашли ответа на асимметричную стратегию Тегерана, которая бьёт не по военным объектам, а по экономике и логистике противника. Вашингтон в тупике — и, судя по всему, это действительно только начало.

