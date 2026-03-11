Все новости Уфы и Башкортостана
Ничего себе, поворот. Трамп готовит Путину "подарок" ради конца войны с Ираном? Это – "сделка века"

21:48, 11 мар 2026

Пока США и Израиль увязли в военной операции против Ирана, китайские аналитики из NetEase выдвинули неожиданную версию: ради завершения ближневосточного конфликта Вашингтон может предложить Москве «подарок» в виде Украины. Эту версию косвенно подпитывает телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 9–10 марта 2026 года.

Разговор двух президентов

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана и украинское урегулирование. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, акцент был сделан именно на иранском конфликте и трёхсторонних переговорах по Украине. Путин довёл до Трампа конкретные предложения по урегулированию иранского кризиса, и сам Трамп впоследствии назвал разговор «очень хорошим», отметив готовность России конструктивно содействовать урегулированию.

Операция, которая пошла не по плану

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года с декларируемой целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Уже через полторы недели стало очевидно, что масштаб конфликта превзошёл первоначальные ожидания: Иран наносит ответные удары по американским базам в ОАЭ и Иордании, перекрыл Ормузский пролив, а цены на нефть остаются нестабильными. Советники Трампа, по сведениям The Wall Street Journal, уже убеждают его объявить цели достигнутыми и свернуть операцию, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Позиции сторон: торг уместен?

Трамп публично настаивает на безоговорочной капитуляции Тегерана и заявляет, что никакой сделки с Ираном, кроме капитуляции, не будет. Иран, в свою очередь, готов на переговоры лишь при наличии «реальных гарантий» безопасности и выдвинул Вашингтону три условия. В этих обстоятельствах Россия — единственный крупный игрок, имеющий рычаги влияния на Тегеран и одновременно заинтересованный в украинском урегулировании на своих условиях.

Украина — в проигрыше при любом сценарии

Открытие иранского фронта уже сказалось на Киеве напрямую: системы ПВО THAAD и Patriot были переброшены на Ближний Восток, а ограниченные боеприпасы к ним расходуются не в пользу Украины. Зеленский также направил своих специалистов по дронам на базу в Иордании, которая подверглась удару иранских ракет «Кадр». Пока Трамп вновь выразил Путину заинтересованность в скорейшем прекращении огня на Украине, реальные детали того, что именно предложил российский президент и согласился ли с этим американский, официально не раскрываются.

Россия и Китай прикрыли Иран: США оказались в тупике. И это только начало

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
