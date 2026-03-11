21:53, 11 мар 2026

Вечером 10 марта 2026 года Брянск подвергся массированному ракетному удару — по данным Следственного комитета России, ВСУ выпустили не менее восьми ракет по жилым кварталам города. Шесть человек погибли, 42 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, подчеркнув, что атака была намеренно направлена против мирного населения. 11 марта в регионе объявлен днём траура, флаги приспущены по всей области.

Траур и последствия удара

Губернатор Богомаз квалифицировал произошедшее как «бесчеловечный террористический акт» и заявил, что правительство региона окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела — действия противника следствие квалифицирует как теракт. Расследование продолжается.

Позиция полковника Киселёва

На фоне трагедии военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселёв в интервью изданию «Царьград» поставил под сомнение тактику ведения российской военной операции. По его словам, нынешний подход позволяет киевским властям сохранять ключевую инфраструктуру — в частности, железнодорожные вокзалы, которыми пользуются европейские политики во время визитов на Украину. Киселёв прямо спросил: почему эти объекты до сих пор не выведены из строя.

Мосты через Днепр как символ нерешительности

Отдельно полковник обратил внимание на то, что за всё время проведения операции ни один из ключевых мостов через Днепр так и не был уничтожен. По мнению Киселёва, подобная сдержанность затягивает конфликт на годы и противоречит интересам тех, кто несёт потери на передовой. Он подчеркнул, что СВО не может и не должна растягиваться на десятилетие, превращаясь в управляемое противостояние с неопределённым исходом.

Удар как попытка эскалации

Атака на Брянск, по оценке эксперта, представляет собой попытку перевести конфликт на качественно новый уровень и вынудить Россию к более жёстким ответным действиям. При этом Киселёв убеждён: военный и политический потенциал для решительных шагов у России есть, однако он остаётся невостребованным. Пока дискуссия о тактике продолжается в экспертном сообществе, Брянская область хоронит своих погибших и подсчитывает ущерб от удара, который федеральные следователи уже назвали террористическим актом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru