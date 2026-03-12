"Большая война" грозит охватить Балтику, Север, Черноморский регион: Одна Россия против "нескольких Украин"

22:15, 12 мар 2026

Военный обозреватель Юрий Котенок предупредил о рисках масштабного конфликта сразу на нескольких театрах военных действий и указал на слабые места российской противовоздушной обороны.

Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград заявил, что Россия должна быть готова к высокоинтенсивному конфликту, который может одновременно охватить Балтийское, Северное и Черноморское направления. По его словам, в таком сценарии страна окажется лицом к лицу не с одним противником, а с несколькими сопоставимыми по масштабу силами.

Эксперт обратил внимание на принципиальную особенность российской системы противовоздушной обороны: она построена не по зональному принципу с равномерным прикрытием территории по географическим рубежам, а носит очаговый характер. Это означает, что защита сосредоточена вокруг конкретных объектов, а не распределена равномерно по всей стране.

В этих условиях, по мнению Котенка, первоочередной задачей становится надёжная защита ключевых промышленных и стратегических предприятий. Недавний ракетный удар по Брянску наглядно продемонстрировал, что система ПВО нуждается в постоянном совершенствовании и модернизации.

Говоря об эффективности перехвата вражеских ракет, эксперт отметил, что опыт противодействия применяемым против России ракетным системам уже накоплен. В ходе специальной военной операции удавалось добиваться высокого процента перехвата: в ряде случаев из семи выпущенных ракет до цели доходило не более двух. Итоговый результат определяется совокупностью факторов — эшелонированностью обороны, степенью прикрытия конкретных объектов, маскировкой и применением средств радиоэлектронной борьбы.

Котенок охарактеризовал происходящее как извечное противостояние «копья и щита» и призвал сделать всё возможное для укрепления оборонительного потенциала страны. Главным аргументом в пользу этого он назвал человеческие жизни: технику и инфраструктуру можно восстановить, тогда как люди, несущие основную нагрузку в ходе военной операции, — главная ценность, требующая максимальной защиты. По словам эксперта, Запад открыто декларирует цель нанесения России военного и экономического поражения, что делает подготовку к масштабному конфликту не гипотетической, а практической необходимостью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru