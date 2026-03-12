Без еды, без связи, без подмоги. 68 дней ада в одиночку. Как 21-летний Сергей Ярашев стал легендой. Цена - стопы

22:19, 12 мар 2026

Молодой боец из Самары провёл более двух месяцев в полном окружении на красноармейском направлении — без еды, без связи и без возможности эвакуации. О его подвиге доложили президенту.

В истории специальной военной операции бывают случаи, когда один человек оказывается способен на то, что обычно под силу целому подразделению. История 21-летнего контрактника из Самары Сергея Ярашева — именно такой случай. Его имя стало известно всей стране после встречи главы ДНР Дениса Пушилина с Владимиром Путиным.

После срочной службы Сергей подписал контракт и отправился выполнять боевые задачи на красноармейском направлении — в районе населённого пункта Гришино. В составе штурмовой группы он вышел на позиции, однако в какой-то момент оказался отрезан от своих. Все подходы к нему простреливались противником, наземная эвакуация стала невозможной. Единственным каналом связи с внешним миром для бойца оставались беспилотники — именно с их помощью ему доставляли боеприпасы и продовольствие.

«Коптерами передавали и снаряды, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это всё», — рассказал Пушилин в ходе встречи с президентом. По его словам, противник не прекращал попыток выбить солдата с занятой позиции: атаки шли и днём, и ночью, с артиллерийской подготовкой, с флангов. «Он их 68 дней удерживал», — подчеркнул глава республики.

Эта цифра — 68 дней — стала символом стойкости. Сергей экономил каждый патрон, постоянно менял позиции, не позволяя противнику прицелиться, и продолжал удерживать рубеж. Он понимал: если отступить — позиция будет потеряна.

Когда эвакуация наконец стала возможной, выяснилось, что боец выполнил задачу. Однако последствия оказались тяжёлыми: врачи были вынуждены ампутировать Сергею обе стопы. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Мать героя Татьяна держится с достоинством.

«Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой», — сказала она.

По её словам, характер у сына всегда был таким — ещё в школе он помогал животным и выручал друзей. Подвигу на фронте она не удивилась. Несмотря на потерю стоп, Сергей, по словам матери, намерен вернуться в строй после лечения.

Услышав рассказ Пушилина, Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении контрактнику звания Героя России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: глава государства лично вышел на связь с командующим Южным военным округом генерал-полковником Сергеем Медведевым и запросил детальную справку в Министерстве обороны.

21-летний Сергей Ярашев из Самары провёл 68 дней в изоляции на линии боевого соприкосновения, в одиночку отражая многочисленные атаки. Его история была доложена президенту страны в ходе официальной встречи с руководством ДНР в марте 2026 года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru