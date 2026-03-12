Все новости Уфы и Башкортостана
Град из 100 ракет полетел на Израиль: Операция "Съеденный орёл" начата, ПВО не справляется. "Где ответ за Брянск и Сочи?"

22:24, 12 мар 2026

Массированный ракетный обстрел северных районов Израиля был произведён с территории Ливана в марте 2026 года. Об атаке сообщила газета Times of Israel. Ответственность за удар официально взяло на себя шиитское движение «Хезболла». Западные журналисты назвали операцию «Съеденный орёл».

По имеющимся данным, по израильской территории было выпущено порядка ста ракет. Системы противовоздушной обороны страны перехватили часть снарядов, однако с полным объёмом атаки не справились — оставшиеся ракеты упали на открытой местности. Среди пострадавших — один человек: 50-летний мужчина получил лёгкое ранение руки, когда торопился добраться до убежища.

Нынешний обстрел стал принципиально иным по масштабу по сравнению с предыдущими инцидентами. Ранее, когда по северу Израиля прилетало не менее шести ракет, «Хезболла» официально не подтверждала своего участия. Израильские военные тогда объявили о начале расследования. На этот раз движение открыто заявило об ответственности за удар, охарактеризовав его как возмездие за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Непосредственным поводом для эскалации послужил авиаудар израильских ВВС по южной части Бейрута, в результате которого был ликвидирован один из командиров «Хезболлы». В ответ движение объявило об атаке на израильскую систему противоракетной обороны.

Иран усиливает давление

Параллельно нарастает иранская военная активность. В ночь на 11 марта Тегеран провёл одну из наиболее масштабных атак по израильской территории и американским объектам в регионе с начала текущего конфликта. Государственное телевидение Ирана сообщило, что последняя — 37-я — волна операции «Правдивое обещание — 4» стала крупнейшей за всё время её проведения.

Реакция в социальных сетях

Происходящее вызвало широкое обсуждение в интернете. Часть пользователей заранее иронизирует над возможными официальными заявлениями израильской стороны о том, что «ни одна ракета не достигла цели». Другие проводят параллели с ситуацией в секторе Газа, указывая на двойные стандарты при оценке разрушений мирной инфраструктуры. Отдельные комментаторы переключились на тему украинского конфликта, задавая вопрос об ответных действиях на удары по российским городам — Брянску, Сочи, Тольятти и Сызрани.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
