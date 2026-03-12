Ответ за Брянск: "Россия ударит не по Украине". Одно заявление Кремля, и Запад вздрогнул

22:29, 12 мар 2026

Россия рассматривает варианты ответных действий после атаки ВСУ британскими ракетами Storm Shadow на Брянск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об участии британских специалистов в ударе, военные эксперты предлагают усилить работу по маршрутам доставки оружия.

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с применением британских крылатых ракет Storm Shadow. В результате атаки погибли шесть человек, ещё 42 получили ранения, 29 из которых были госпитализированы. Произошедшее вызвало широкую реакцию со стороны российских официальных лиц и военных аналитиков, сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что применение ракет Storm Shadow по Брянску было невозможно без непосредственного участия британских специалистов. По его словам, российская сторона фиксирует этот факт и учитывает его в своих оценках происходящего.

Позиция военных экспертов

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал возможные варианты ответных действий. По его мнению, приоритетом должно стать поражение инфраструктуры, связанной с доставкой и эксплуатацией крылатых ракет и военной техники в целом. Кнутов отдельно указал на необходимость усиления работы по Одессе — не только по уже выгруженным грузам, но и по судам, транспортирующим вооружение к украинским берегам. Эксперт также отметил, что следует наносить удары по местам базирования самолётов Су-24, с которых, по его данным, и были запущены ракеты по Брянску.

Что касается возможного прямого ответа британской стороне по аналогии с действиями США или Израиля, Кнутов допустил такой сценарий теоретически, однако охарактеризовал его как нехарактерный для российского подхода.

Оценка военного корреспондента

Военный корреспондент Александр Харченко в своём Telegram-канале «Свидетели Байрактара» расценил удар западными ракетами по российскому региональному центру как попытку изменить параметры текущего противостояния. По его убеждению, часть западных элит намеренно управляет уровнем эскалации, последовательно снимая любые ограничения. Харченко считает, что концепция «красных линий» для Запада фактически не существует, а единственным действенным ответом может стать самостоятельное повышение ставок российской стороной.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru