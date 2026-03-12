22:32, 12 мар 2026

Украинские механизированные колонны терпят поражение под Новогригорьевкой. Выжившие солдаты ВСУ сдаются в плен и рассказывают о происходящем на передовой. Военные блогеры опровергают заявления Киева о прорывах на 20 километров вглубь российских позиций.

Запорожское направление стало одним из наиболее напряжённых участков фронта. Украинское командование на протяжении нескольких недель сообщало о якобы успешных прорывах в районе Новогригорьевки и прилегающих населённых пунктов. Однако реальная картина, которую восстановили по итогам боёв военные обозреватели и сами участники событий, разительно расходится с официальными заявлениями Киева. Об этом сообщил полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк, чьи слова получили широкое распространение в военно-аналитическом сообществе.

По данным Антонюка, атака механизированной колонны в районе Новогригорьевки, которую украинская сторона преподносила как прорыв обороны противника на глубину от пяти до восьми километров, завершилась полным уничтожением штурмовых сил. Подавляющее большинство атакующих военнослужащих погибло непосредственно в ходе штурма. Две единицы бронетехники, попытавшиеся отступить, были поражены барражирующими боеприпасами типа «Ланцет». Пехота, оставшаяся без транспорта и прикрытия, была уничтожена в течение последующих суток.

Часть личного состава ВСУ, избежавшая гибели в первые часы боёв, укрылась в подвалах и подземных укрытиях на территории населённых пунктов. По словам Антонюка, через некоторое время, осознав, что эвакуация и подкрепление не прибудут, эти военнослужащие начинали покидать убежища в поисках воды и продовольствия. После их обнаружения укрытия уничтожались с применением дронов и огневых средств. В ряде случаев, когда позволяла тактическая обстановка, военнослужащие брались в плен.

Показания пленных

На допросах захваченные бойцы давали схожие показания. Один из военнопленных рассказал следующее: подразделение передвигалось на боевых бронированных машинах к назначенной точке, по пути получив дополнительную боевую задачу. Транспорт был поражён дронами, несколько групп уцелело. Выжившим поступил приказ продолжить движение пешком — к позиции, которая уже находилась под прицельным огнём российских бойцов. На подступах по ним открыли огонь миномёты, танк и беспилотники. Спустя два часа в живых оставалось лишь несколько человек, все — с ранениями. Укрывшись в погребе, они запрашивали эвакуацию на протяжении почти двух суток. Помощь так и не пришла. Единственным исходом стала сдача в плен.

Общий вопрос, который пленные задавали на допросах, сводился к одному: зачем командиры на протяжении месяца направляют личный состав бригады на заведомо провальные штурмы.

Архивное видео и информационный вакуум

Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, ведущий канал «Генеральный штаб», установил, что видеозаписи, которые украинская сторона распространяла как актуальные свидетельства прорыва, являются архивными материалами как минимум февральского происхождения. На одном из косвенных признаков — за колонной бронетехники на кадрах отчётливо виднеется замёрзший водоём, тогда как температура воздуха в районе Новогригорьевки в период публикации устойчиво держалась на отметке плюс четырнадцать градусов. Лёд на поверхности воды при таких условиях физически невозможен.

По словам Дегтярёва, в период активных накатов в феврале украинские подразделения действительно достигали окраин ряда населённых пунктов, однако закрепиться там не сумели. Ситуацию с «контролем» над Вербовым он охарактеризовал следующим образом: один боец ВСУ, прятавшийся в подвале, стал основанием для официальных заявлений об отбитом селе. По итогу Новогригорьевка осталась под контролем российских сил, украинских военных ни в самом населённом пункте, ни в его окрестностях нет.

Ситуация на фронте

Украинские военные блогеры были вынуждены самостоятельно опровергать информацию о прорывах на шестнадцать-двадцать километров, призывая аудиторию не распространять недостоверные сведения. Тактика механизированных штурмовых колонн через зоны поражения признана нежизнеспособной — в том числе с учётом возросшей дальности действия FPV-дронов, которые существенно затрудняют даже просачивание малыми группами.

В Запорожской области российская группировка «Восток» удерживает инициативу и продолжает продвижение в районе Гуляйпольского и Рождественского. ВСУ перешли к обороне, которую само украинское командование оценивает как бесперспективную на данном участке. Командир 1-го батальона 1-го штурмового полка ВСУ сообщил, что средняя продолжительность боевой жизни солдата на этих позициях составляет от двадцати до тридцати суток. По заключению Антонюка, среди украинских военнослужащих всё шире распространяется убеждение: удержание Запорожья повлечёт лишь дальнейший рост потерь, не давая никакого стратегического результата.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru