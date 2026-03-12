Двенадцать "Стелсов" – в погоню за двумя русскими "Медведями": В США объяснили перехват Ту-142 у Аляски

22:36, 12 мар 2026

ВВС США и Канады задействовали более двенадцати истребителей-невидимок для сопровождения двух российских разведчиков Ту-142 в зоне идентификации ПВО у Аляски.

Военно-воздушные силы США при поддержке канадских коллег подняли в воздух свыше дюжины истребителей-невидимок для перехвата двух российских турбовинтовых разведчиков Ту-142, известных под кодовым обозначением НАТО «Медведь», в зоне идентификации противовоздушной обороны вблизи Аляски. Об этом в марте 2026 года сообщило американское издание The National Interest, охарактеризовав операцию как «мощный ответ».

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — NORAD — подтвердило факт перехвата, уточнив, что российские воздушные суда в любой момент оставались в пределах международного воздушного пространства и не нарушали суверенных границ ни США, ни Канады. «Данная российская активность в зонах идентификации ПВО Аляски и Канады происходит на регулярной основе и не расценивается как угроза», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Зона идентификации ПВО — ADIZ — представляет собой участок международного воздушного пространства, простирающийся от 12 до 300 морских миль от побережья. Её ключевая функция — обеспечить достаточный временной буфер для обнаружения, идентификации и перехвата воздушных судов прежде, чем те окажутся в реальном государственном воздушном пространстве.

The National Interest обратил внимание на явную несоразмерность развёрнутых сил: технически для сопровождения пары разведчиков хватило бы двух F-22. По версии издания, столь демонстративный ответ преследовал политическую цель — донести до Москвы сигнал о том, что, невзирая на военные действия с Ираном, американские вооружённые силы располагают достаточными резервами для реагирования на вызовы в других регионах мира.

Это уже второй подобный инцидент в текущем году. Прежде российские разведчики и стратегические бомбардировщики появлялись в зонах ПВО заметно чаще. Авторы The National Interest предполагают, что снижение активности объясняется нежеланием Кремля провоцировать администрацию Трампа демонстративными военными манёврами. Практика проверки зон идентификации ПВО характерна и для других стран — в частности, китайские военные самолёты в последние годы систематически входят в оборонную зону Тайваня.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru