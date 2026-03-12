"Самое худшее только начинается": Герой России раскрыл, что Иран прячет в недоступных для США хранилищах

22:41, 12 мар 2026

Российский генерал-майор предупредил об изменении тактики Тегерана и раскрыл возможности иранского арсенала.

Снижение числа ракетных ударов по Израилю и другим странам Ближнего Востока — не свидетельство истощения иранских вооружённых сил, а сознательный тактический манёвр. Такое мнение в интервью РБК высказал военный лётчик, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам эксперта, иранское руководство официально объявило о переходе к новому этапу затяжного противостояния, который предполагает принципиально иные методы ведения боевых действий. Тегеран, по данным Липового, готовился к этому сценарию планомерно и заблаговременно.

Особую озабоченность у специалиста вызывают запасы беспилотных летательных аппаратов. По различным экспертным оценкам, в глубоко закопанных подземных хранилищах, недоступных для разведки Израиля и США, сосредоточено от 10 до 15 тысяч единиц БПЛА. Точные данные по ракетному арсеналу остаются засекреченными, однако генерал подчеркнул: Иран располагает значительными запасами тяжёлых ракет.

Угроза, которую не остановить

Ключевой тезис Липового касается гиперзвукового оружия. По его словам, Иран принял решение отказаться от применения ракет с боевой частью менее тонны, сделав ставку на носители, способные развивать скорость от 4 до 5 числа Маха. Против подобных целей американские зенитные ракетные комплексы «Пэтриот», прикрывающие большую часть региона, фактически бессильны.

Эффективность такого подхода генерал считает доказанной практикой: ряд военных объектов был уничтожен именно этими ракетами, тогда как расчёты ПВО США расходовали по четыре-пять перехватчиков на каждую цель — без результата. Израильский комплекс «Железный купол», по оценке эксперта, также не располагает средствами противодействия подобным угрозам.

Липовой резюмировал: ни Израиль, ни Соединённые Штаты пока не имеют технологического ответа на высокоскоростные ракеты иранского производства, а сам Тегеран лишь входит в активную фазу применения этого оружия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru