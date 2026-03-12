Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путин нанёс по ЕС смертельный удар, пока Трамп увлечён Ираном. Вот это да! Одно заявление заставило паниковать сразу всех

Путин нанёс по ЕС смертельный удар, пока Трамп увлечён Ираном. Вот это да! Одно заявление заставило паниковать сразу всех

22:44, 12 мар 2026

Президент России заявил, что Москва не намерена ждать 2027 года и готова досрочно прекратить экспорт нефти и газа в Европу. Заявление прозвучало на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива и резкого роста цен на энергоносители.

Владимир Путин сделал заявление об ускоренном прекращении поставок российских энергоносителей в страны Евросоюза — раньше установленного самим ЕС срока в 2027 году. Об этом сообщает китайское издание Sohu, обратившее внимание на реакцию европейских рынков на слова российского президента.

Контекст для заявления оказался показательным. Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Перекрытие стратегического маршрута произошло на фоне военной активности США и Израиля в регионе. В результате цены на энергоносители начали стремительно расти по всему миру.

Именно в этот момент Путин напомнил: Евросоюз сам установил курс на полный отказ от российского газа и нефти к 2027 году. Россия, по его словам, готова исполнить это желание значительно раньше намеченного срока. После этого заявления стоимость фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах поднялась до 56 евро за МВт·ч.

Проблема для Европы состоит в следующем: переориентируясь с российских поставок, европейские страны рассчитывали в том числе на энергоресурсы с Ближнего Востока. Однако Ормузский пролив сейчас закрыт, и сроки возобновления судоходства через него не определены. Альтернативные маршруты и источники не способны в краткосрочной перспективе компенсировать выпадающие объёмы.

Россия за годы санкционного давления последовательно развивала энергетическое сотрудничество с азиатскими партнёрами. Прекращение поставок в ЕС, по оценке Sohu, лишь ускорит переориентацию российского экспорта на восточные рынки.

Отдельно китайское издание выделяет положение Венгрии и Словакии. Москва заявила о готовности продолжать выполнять обязательства перед Будапештом и Братиславой до тех пор, пока сами эти страны заинтересованы в поставках. Подобная ситуация, по мнению автора Sohu, углубляет существующие противоречия внутри Евросоюза.

По заключению издания, Европа оказалась перед непростым выбором: в краткосрочной перспективе ей остаётся либо мириться с высокими ценами на энергоносители, либо форсировать переход на возобновляемые источники энергии. Переговорный ресурс для быстрого изменения ситуации, по оценке Sohu, у Брюсселя на данный момент ограничен.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Самое худшее только начинается": Герой России раскрыл, что Иран прячет в недоступных для США хранилищах

Читайте также:

"Самое худшее только начинается": Герой России раскрыл, что Иран прячет в недоступных для США хранилищах
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Деньги негде хранить нам": После блокады Ормузского пролива Россия может столкнуться с "проблемой"
Россия/мир
"Деньги негде хранить нам": После блокады Ормузского пролива Россия может столкнуться с "проблемой"
Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён
Россия/мир
Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён
Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters
Россия/мир
Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters
Это уже не красные линии, а глухая стенка: предупреждение Путина ставит мир перед фактом — уже осенью может начаться ядерная война
Россия/мир
Это уже не красные линии, а глухая стенка: предупреждение Путина ставит мир перед фактом — уже осенью может начаться ядерная война


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен