Путин нанёс по ЕС смертельный удар, пока Трамп увлечён Ираном. Вот это да! Одно заявление заставило паниковать сразу всех

22:44, 12 мар 2026

Президент России заявил, что Москва не намерена ждать 2027 года и готова досрочно прекратить экспорт нефти и газа в Европу. Заявление прозвучало на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива и резкого роста цен на энергоносители.

Владимир Путин сделал заявление об ускоренном прекращении поставок российских энергоносителей в страны Евросоюза — раньше установленного самим ЕС срока в 2027 году. Об этом сообщает китайское издание Sohu, обратившее внимание на реакцию европейских рынков на слова российского президента.

Контекст для заявления оказался показательным. Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Перекрытие стратегического маршрута произошло на фоне военной активности США и Израиля в регионе. В результате цены на энергоносители начали стремительно расти по всему миру.

Именно в этот момент Путин напомнил: Евросоюз сам установил курс на полный отказ от российского газа и нефти к 2027 году. Россия, по его словам, готова исполнить это желание значительно раньше намеченного срока. После этого заявления стоимость фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах поднялась до 56 евро за МВт·ч.

Проблема для Европы состоит в следующем: переориентируясь с российских поставок, европейские страны рассчитывали в том числе на энергоресурсы с Ближнего Востока. Однако Ормузский пролив сейчас закрыт, и сроки возобновления судоходства через него не определены. Альтернативные маршруты и источники не способны в краткосрочной перспективе компенсировать выпадающие объёмы.

Россия за годы санкционного давления последовательно развивала энергетическое сотрудничество с азиатскими партнёрами. Прекращение поставок в ЕС, по оценке Sohu, лишь ускорит переориентацию российского экспорта на восточные рынки.

Отдельно китайское издание выделяет положение Венгрии и Словакии. Москва заявила о готовности продолжать выполнять обязательства перед Будапештом и Братиславой до тех пор, пока сами эти страны заинтересованы в поставках. Подобная ситуация, по мнению автора Sohu, углубляет существующие противоречия внутри Евросоюза.

По заключению издания, Европа оказалась перед непростым выбором: в краткосрочной перспективе ей остаётся либо мириться с высокими ценами на энергоносители, либо форсировать переход на возобновляемые источники энергии. Переговорный ресурс для быстрого изменения ситуации, по оценке Sohu, у Брюсселя на данный момент ограничен.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru