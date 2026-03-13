"Просто склепали: алюминиевые палки и картон": Русские бойцы применили грозные "Молнии", бьют до Запорожья

22:04, 13 мар 2026

Простые по конструкции, но эффективные ударные беспилотники всё активнее используются в зоне боевых действий — украинские бойцы фиксируют рост их применения.

В зоне специальной военной операции российские военные начали регулярно использовать ударные беспилотники самолётного типа под названием «Молния». Об этом сообщают украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, а также американские военные аналитики. Несмотря на предельно простую конструкцию, дроны демонстрируют высокую практическую эффективность и способны поражать цели на значительном удалении от линии фронта.

Конструкция «Молнии» действительно не отличается сложностью: алюминиевые элементы, картон и минимальный набор электронных компонентов. Тем не менее беспилотник обладает серьёзной грузоподъёмностью. Украинский военнослужащий с позывным «Сторож» рассказал, что такие дроны чаще всего применяются для доставки противотанковых мин — в частности, ТМ-62. По его словам, номенклатура доставляемых боеприпасов варьируется в зависимости от поставленной задачи.

Другой военнослужащий ВСУ с позывным «Борода» подтвердил, что дальность полёта «Молнии» позволяет наносить удары далеко за пределами передовой — вплоть до Запорожья. По его данным, три дня назад такой беспилотник уничтожил украинский автомобиль у блокпоста на въезде в город. Количество применений «Молний» за последние месяцы существенно возросло — теперь они используются на регулярной основе.

Реакция украинского общества

На фоне роста угрозы со стороны новых беспилотников в украинском обществе возникли вопросы к руководству страны. По данным украинского Telegram-канала «Резидент», президент Владимир Зеленский направил на Ближний Восток три группы специалистов по борьбе с дронами — опытных военных, инженеров и технических специалистов — для оказания помощи США в операциях против Ирана. Это решение вызвало недоумение среди бойцов, находящихся на передовой: помощь союзнику оказалась в приоритете перед защитой собственных населённых пунктов.

Оценка западных аналитиков

Американский военный обозреватель Дэвид Хэмблинг из издания Popular Mechanics охарактеризовал «Молнию» как потенциальную угрозу и для США. Аналитик выделил три ключевых преимущества беспилотника: простота сборки, занимающей от двух до четырёх часов, стоимость не более 500 долларов, а также способность лететь на предельно малой высоте вне зоны радарного обнаружения с низкой уязвимостью к средствам радиоэлектронной борьбы. По словам Хэмблинга, по соотношению цены и возможностей «Молния» сопоставима с автоматом Калашникова, завоевавшим распространение благодаря надёжности и доступности. Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время эти беспилотники будут применяться массово — по аналогии с тем, как сегодня используются дроны типа «Герань».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин нанёс по ЕС смертельный удар, пока Трамп увлечён Ираном. Вот это да! Одно заявление заставило паниковать сразу всех

Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram/Colonelcassad
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
