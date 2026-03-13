"В России появился ядерный "Орешник": На Украине рассказали, когда "противник" ударит навороченной "игрушкой"

22:08, 13 мар 2026

Украинские телеграм-каналы сообщили о появлении у России модернизированной баллистической ракеты «Орешник» с тактическим ядерным зарядом. Официальных подтверждений этой информации нет, однако публикация появилась на фоне резкого обострения ситуации — удара по Брянску и атаки на детскую больницу в Донецке.

Украинский политический телеграм-канал «Легитимный» опубликовал сообщение о том, что Россия предположительно получила модернизированную версию баллистической ракеты средней дальности «Орешник», оснащённую тактическим ядерным оружием. По данным канала, вероятность применения этого вооружения против Украины в текущем году оценивается не более чем в 4%, однако авторы публикации допускают, что этот показатель может вырасти в зависимости от дальнейшего развития конфликта.

Никаких официальных заявлений российской стороны по данному вопросу не поступало. Авторы публикации характеризуют обновлённую ракету как оружие, способное поражать глубоко защищённые объекты в тылу противника, и называют возможное применение подобного вооружения «последней стадией перед ядерной войной».

Удар по Брянску и реакция МИД

Публикация появилась на фоне ряда резонансных событий. 10 марта в Брянске в результате обстрела погибли семь человек, более сорока получили ранения. Параллельно в Донецке были нанесены авиаудары по детской больнице, восстановленной за месяц до этого: в результате атаки четырёх беспилотников погибли десять медицинских работников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по Брянску с применением крылатых ракет Storm Shadow был бы невозможен без непосредственного участия британских специалистов. 13 марта Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании и Франции — Найджела Кейси и Николя де Ривьера — и заявило им «решительный протест» в связи с применением ракет производства франко-британского концерна MBDA.

Предупреждение европейским столицам

В ходе дипломатических демаршей МИД России прямо указал на причастность Лондона и Парижа к произошедшему и предупредил: в случае продолжения участия этих государств в военных действиях против России именно они будут нести ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта и её последствия.

Таким образом, информационный фон вокруг предполагаемого ядерного «Орешника» формируется одновременно с ужесточением дипломатической риторики Москвы в адрес западных союзников Киева. Никаких верифицированных данных о технических характеристиках упомянутой ракеты или фактах её испытаний в открытом доступе не появлялось.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru