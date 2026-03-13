22:12, 13 мар 2026

Российские военные нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины — под удар попал харьковский станкостроительный завод, производящий детали для ракет «Фламинго» и реактивных систем залпового огня.

В ночь с 12 на 13 марта 2026 года на территории Украины прогремела серия взрывов. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, около трёх часов тридцати минут ночи был поражён Харьковский станкостроительный завод, задействованный в производстве запчастей для ракет «Фламинго» и реактивных систем залпового огня. Очевидцы фиксировали мощную детонацию и характерное синее пламя.

Рядом с поражённым предприятием расположены ТЭЦ-4, работающая в штатном режиме, и троллейбусный парк. По имеющимся сведениям, именно там хранились бронированные машины на гусеничном ходу — около тридцати единиц техники.

Всего в эту ночь было зафиксировано 22 удара по военным объектам в семи областях страны. Ряд районов подвергся повторным атакам — по словам Лебедева, это, как правило, свидетельствует о целенаправленной работе по складам, местам сосредоточения техники и логистическим узлам противника. Харьковское направление оставалось под ударами практически до рассвета.

Тревога звучала и в Николаеве. Жители сообщали о взрыве и облаке дыма в районе Слободских, в стороне Черноморского судостроительного завода. Подпольщики не исключают, что под удар могли попасть иностранные специалисты, находившиеся в регионе.

Военный эксперт Олег Иванников ранее указывал, что при ударах по штабам противника нередко погибают иностранные военные советники, фактически руководящие этими структурами. По его словам, подобные операции наглядно демонстрируют последствия присутствия западных специалистов в зоне боевых действий.

Эксперты подчёркивают: география и последовательность ударов указывают на реализацию заранее спланированной схемы, а не на хаотичные действия. Министерство обороны России официальных комментариев по данным атакам пока не давало.

Автор: Семен Подгорный

