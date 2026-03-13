22:17, 13 мар 2026

Военный обозреватель Юрий Котенок прокомментировал поведение украинского лидера после ракетного удара по Брянску и поставил под сомнение эффективность российского сдерживания.

Владимир Зеленский публично отреагировал на ракетный удар по Брянску, нанесённый британскими ракетами Storm Shadow. Военный эксперт Юрий Котенок в эфире телеканала «Первый русский» расценил это поведение как демонстрацию безнаказанности и задал вопрос о том, почему Киев продолжает действовать без последствий для себя. Об этом сообщил телеканал Царьград в программе «Мы в курсе».

Удар по Брянску и реакция Зеленского

Брянск подвергся атаке в вечернее время. По данным, прозвучавшим в эфире, удар был нанесён непосредственно по городу, есть потери среди населения. Ведущая программы Елена Афонина напомнила, что обстрел производился ракетами британского производства Storm Shadow — тем самым оружием, которое западные страны передали Украине.

После удара Зеленский, по оценке Котенка, занял демонстративно уверенную позицию: украинский лидер заявил, что предупреждал о возможности перерастания конфликта в третью мировую войну. Эксперт прокомментировал это следующим образом: «Он смеётся над нами. Но это вопрос живучести и безнаказанности этих киевских фюреров. И это вопрос к нам».

Ядерная доктрина и пределы её применения

Котенок напомнил, что в 2024 году Россия скорректировала свою ядерную доктрину: теперь Москва формально вправе применить стратегическое оружие против государства, не располагающего ядерным арсеналом, если оно атакует российскую территорию при поддержке ядерной державы. Западное оружие регулярно используется как против новых регионов России, так и против её исторических территорий — то есть формальных оснований для применения ядерного потенциала накопилось, по его словам, немало.

Тем не менее эксперт выразил надежду, что до этого не дойдёт: «Мир будет поставлен на грань уничтожения. Это не фигура речи».

Расширение арсенала Украины

Котенок также обратил внимание на парадокс: несмотря на декларируемую Россией цель демилитаризации Украины, за последние годы военный потенциал противника существенно вырос — благодаря масштабным поставкам со стороны стран НАТО. Западные ракеты регулярно достигают российской территории, поскольку ни одна система ПВО не способна гарантировать стопроцентный перехват атакующих боеприпасов.

«Брянск разделил судьбу Белгорода, Курска и населённых пунктов этих областей», — подчеркнул военный обозреватель, добавив, что происходящее необходимо воспринимать в контексте продолжающейся войны с коварным и опасным противником.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru