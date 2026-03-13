Мир на грани экологического бедствия? Израиль и США наводят прицел на АЭС в Иране. У Тегерана заготовлен "великолепный ответ"

Эвакуация российских специалистов с иранской атомной станции обострила вопрос о возможном военном ударе по объекту ядерной инфраструктуры Тегерана. Военный эксперт и бывший член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин оценил реальность этого сценария в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

В ночь на 11 марта завершился второй этап эвакуации российских граждан с Бушерской атомной электростанции в Иране. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, на строительстве второго и третьего энергоблоков станции было задействовано более 600 специалистов из России. После начала американо-израильской операции часть из них продолжала находиться на объекте — для обслуживания оборудования и выполнения критически важных технических задач. Теперь эвакуация завершена.

На фоне эскалации напряжённости в регионе ряд аналитиков допускает, что Вашингтон может рассматривать Бушерскую АЭС как наиболее уязвимую точку иранской ядерной инфраструктуры. В отличие от подземных комплексов в Фордо и Исфахане, расположенных вдали от побережья и находящихся под усиленной охраной, Бушерская станция стоит практически у кромки моря. Теоретически это делает её более доступной для операций с морского направления.

Администрация Белого дома неоднократно заявляла, что главной целью давления на Тегеран остаётся ликвидация иранской ядерной программы. Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжают наращивать риторику в адрес Ирана, не исключая силовых сценариев.

Почему удар маловероятен

Игорь Никулин, однако, назвал сценарий захвата или уничтожения Бушерской АЭС крайне маловероятным. По его оценке, крупные десантные операции в современных условиях фактически утратили свою эффективность. Иран получает разведывательные данные от Китая, а значит, скрытно сосредоточить воздушно-десантную дивизию для удара по станции практически невозможно. Кроме того, большинство американских баз, с которых мог бы осуществляться такой манёвр, в значительной мере выведены из строя.

Эксперт напомнил и об историческом прецеденте: в 1979 году США уже предпринимали попытку силовой операции на территории Ирана — во время кризиса с заложниками в Тегеране. Та операция завершилась провалом, и этот опыт, по мнению Никулина, не мог не оставить след в стратегическом планировании Вашингтона.

Иранский аргумент сдерживания

Отдельным фактором, удерживающим стороны от эскалации, эксперт считает наличие у Ирана асимметричного ответа. По словам Никулина, в случае удара по действующей атомной станции Тегеран располагает весомым аргументом — ядерным центром в израильском Димоне. Именно это взаимное сдерживание, по его мнению, и объясняет, почему, несмотря на весь накал заявлений, до реального удара дело так и не дошло.

Таким образом, за громкой риторикой Трампа, Нетаньяху и их союзников просматривается работающая, пусть и неформальная, система сдержек и противовесов. Она не исключает инцидентов, но существенно снижает вероятность прямого военного удара по Бушерской АЭС — объекту, разрушение которого способно спровоцировать экологическую катастрофу регионального масштаба.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru