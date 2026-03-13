Это - второй раунд битвы! На дерзкий удар ответила Россия. Трампу готовят "кошмар". Спецпредупреждение о ликвидации

22:24, 13 мар 2026

Конфликт США и Ирана неожиданно обернулся многомиллиардными доходами для Москвы. Тем временем иранские официальные лица направили Трампу прямое предупреждение о физической расправе.

Противостояние между Вашингтоном и Тегераном, развернувшееся на Ближнем Востоке, стало, по оценке ряда западных аналитиков, неожиданным подарком для России. Об этом пишет британская газета Financial Times. Именно Москва, по мнению издания, оказалась реальным бенефициаром нового глобального конфликта — и цифры это подтверждают.

Блокада Ормузского пролива, последовавшая за началом американской военной операции против Ирана, привела к резкому росту нефтяных доходов российской стороны. По данным FT, ежедневно Россия дополнительно получает порядка 150 миллионов долларов. Если цена барреля нефти марки Urals удержится в диапазоне 70–80 долларов, то уже к концу марта совокупный дополнительный доход может достичь почти 5 миллиардов долларов.

Стремясь стабилизировать мировой энергетический рынок, США сняли ограничения примерно со 100 миллионов баррелей российской нефти, находящейся в транзите. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев расценил этот шаг как фактическое признание Вашингтоном того факта, что глобальный рынок энергоносителей не способен функционировать стабильно без российских поставок. По его убеждению, дальнейшее смягчение санкционного давления на российский энергетический сектор неизбежно — несмотря на сопротивление части европейских партнёров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, оценил произошедшее сдержанно, отметив, что интересы двух стран совпали ситуативно. Официальная позиция американской стороны при этом остаётся неизменной: полная отмена нефтяных санкций против России в планы Вашингтона не входит.

На фоне экономических манёвров ситуация вокруг Дональда Трампа приобретает всё более острый характер. После того как в ходе военной операции был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани обратился к американскому президенту с жёстким публичным предупреждением: «Иран не боится ваших пустых угроз. Будьте осторожны, чтобы вас не уничтожили».

Покушения на Трампа происходили и прежде. Однако если ранее угрозы исходили преимущественно от внутренних противников, то теперь к ним добавились и внешние. Гибель Хаменеи, по оценкам наблюдателей, способна на долгие годы стать символом для тех, кто готов продолжать противостояние с западным миром.

Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке превращается во второй раунд масштабного геополитического противостояния — после Украины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru