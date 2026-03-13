"Американцы увязнут в иранских горах": "Нострадамус" из Китая вынес суровый "приговор" планам Трампа

22:31, 13 мар 2026

Китайский историк Сюэцинь Цзян ещё в 2024 году предсказал, что США втянутся в затяжной военный конфликт с Ираном. Теперь, когда его прогноз начал сбываться, о нём заговорил весь мир.

Китайский историк и преподаватель Сюэцинь Цзян, которого миллионы пользователей по всему миру окрестили «новым Нострадамусом», сделал в 2024 году политический прогноз, первая часть которого уже реализовалась. Речь идёт о военном конфликте между США, Израилем и Ираном. По данным открытых источников, американские и израильские силы приступили к бомбардировкам иранской территории, однако, вопреки первоначальным ожиданиям сторон, Иран продолжает сопротивление.

Цзян предупреждал об этом сценарии ещё в мае позапрошлого года — тогда, когда Дональд Трамп только добивался возвращения в Белый дом. Историк заявил: если Трамп займёт президентское кресло во второй раз, Соединённые Штаты спровоцируют масштабный конфликт на Ближнем Востоке. На то видео у Цзяна было лишь несколько десятков просмотров. После начала ударов по Ирану ролик посмотрели миллионы людей — именно тогда за историком и закрепилось прозвище «новый Нострадамус».

Сам Цзян — не экстрасенс и не предсказатель в мистическом смысле. Он родился в Китае в 1976 году, имеет степень бакалавра по английской литературе и большую часть карьеры посвятил реформам образования и разработке учебных программ. Преподавал в престижных учебных заведениях как в КНР, так и за рубежом. Ведёт личный блог по истории, в котором публикует и аналитические прогнозы. Его точность в оценке геополитических тенденций и создала вокруг него ореол «пророка».

В своём прогнозе 2024 года историк указывал: американские военные поначалу будут уверены, что операция идёт по плану. Однако вскоре война начнёт выходить из-под контроля, а войска увязнут в иранских горах. Цзян провёл параллель с историей Древней Греции — он сравнил нынешнюю ситуацию с поражением афинян в Пелопоннесской войне. Афинское войско, располагавшее значительными ресурсами и боевым опытом, рассчитывало на быструю победу, но потерпело разгром. По мнению учёного, на схожий путь США толкают израильское лобби и стремление установить контроль над энергетическими потоками региона.

Цзян также обозначил долгосрочные последствия конфликта. По его словам, Штаты на глазах у всего мира совершают стратегическое самоубийство: Иран в результате войны не только не ослаблен, но укрепил свои позиции как региональная держава. Полномасштабное сухопутное вторжение, по расчётам историка, должно начаться весной следующего года с участием не только США и Израиля, но и Великобритании. Итогом, по его оценке, станет повторение вьетнамского сценария для американской армии.

На фоне ближневосточного конфликта историк фиксирует нарастающую нестабильность в Восточной Азии. Европа, по его наблюдениям, демонстрирует неспособность адаптироваться к происходящему и утрачивает влияние на глобальные процессы. Россия, считает Цзян, получает шанс укрепить позиции на мировой арене — но лишь при условии готовности к эскалации. Китай же, несмотря на экономическую мощь, оказывается в непростом положении: миропорядок, в условиях которого страна достигла процветания, стремительно разрушается.

Это - второй раунд битвы! На дерзкий удар ответила Россия. Трампу готовят "кошмар". Спецпредупреждение о ликвидации

Читайте также:

Это - второй раунд битвы! На дерзкий удар ответила Россия. Трампу готовят "кошмар". Спецпредупреждение о ликвидации
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Образ миротворца рухнул. Штаты в шоке от решения Трампа по Ирану
Россия/мир
Образ миротворца рухнул. Штаты в шоке от решения Трампа по Ирану
«Я сделаю это»: Трамп заявил, что может снять санкции США с России в случае победы на выборах президента
Россия/мир
«Я сделаю это»: Трамп заявил, что может снять санкции США с России в случае победы на выборах президента
«Военный крах»: историк, предсказавший развал СССР, сделал громкое заявление о России и Украине — еще одна империя будет лежать в руинах
Россия/мир
«Военный крах»: историк, предсказавший развал СССР, сделал громкое заявление о России и Украине — еще одна империя будет лежать в руинах
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США
Россия/мир
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США


