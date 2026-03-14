У Трампа большие проблемы. Теперь помочь может только Россия

21:50, 14 мар 2026

Западные эксперты признали, что США зашли в тупик в конфликте с Ираном. Единственным эффективным посредником называют Россию.

Администрация Белого дома оказалась в дипломатической изоляции на фоне обострения американо-иранского противостояния. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на материал издания Al Jazeera. По данным источников, попытки Вашингтона выйти на прямой контакт с иранским руководством остаются безрезультатными — в Тегеране намеренно не отвечают на звонки из США.

Самоуверенность обернулась просчётом

С момента начала военной кампании на Ближнем Востоке против Вашингтона накапливаются свидетельства того, что Трамп действовал без достаточной разведывательной базы. Внутри самой американской администрации уже признали: атакуя Иран, США недооценили его военный потенциал и политическую волю к сопротивлению. Главный партнёр по кампании — Израиль — также скорректировал позицию: в Тель-Авиве открыто заявили, что продолжение противостояния с Исламской республикой не отвечает интересам израильского правительства.

Москва держит нити

В сложившейся ситуации аналитики Al Jazeera указывают на Россию как на единственную сторону, способную организовать переговорный процесс. Ключевое преимущество Москвы — наличие устойчивых рабочих контактов со всеми участниками конфликта одновременно. Россия глубоко погружена в специфику иранских силовых структур и сохраняет прямые связи с руководством республики.

При этом авторы материала подчёркивают: Кремль действует не из идеологической солидарности с Тегераном, а исходя из собственных стратегических интересов. Именно это обстоятельство наделяет российскую сторону дипломатическими рычагами, которых лишены западные посредники. По мнению экспертов, Москва располагает реальными инструментами для формирования компромиссного переговорного формата, способного снизить градус напряжённости и вернуть стороны за стол переговоров.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
