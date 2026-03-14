"Трамп начал… каяться": Разговора с Путиным хватило. На эти нюансы никто не обратил внимания

21:55, 14 мар 2026

Американский президент скорректировал риторику по Ирану — эксперт усмотрел в этом последствия переговоров с Москвой.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 10 марта, в публичных высказываниях Дональда Трампа по иранскому вопросу появились нотки самокритики. На это обратил внимание журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в своём авторском материале.

По наблюдению Латышева, Трамп — политик, крайне редко признающий собственные просчёты — неожиданно заявил, что больше «не хочет» разрушения Ирана. В качестве аргумента американский президент привёл иракский прецедент: свержение режима Саддама Хусейна обернулось хаосом и резким ростом террористической угрозы в регионе. Тем самым Трамп фактически признал провал попытки сменить власть в Тегеране.

Попытка навязать иранцам в качестве лидера сына бывшего шаха, ориентированного на Запад, не увенчалась успехом. Трамп также счёл «неуместным» обсуждать устранение нового иранского руководства, а вопрос об американском «одобрении» действующего главы страны и вовсе снят с повестки.

По оценке Латышева, послание Путина новому лидеру Ирана в сочетании с последовавшим телефонным звонком из Вашингтона в Москву изменили конфигурацию сразу нескольких переговорных треков. Российский президент уже обозначил готовность выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, высказав «ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование».

Параллельно Трамп подтвердил заинтересованность в скором и устойчивом завершении украинского конфликта. По мнению аналитика, Киев ошибся в расчёте на то, что американская сторона временно утратит к нему интерес. Выходом из иранской ловушки для Вашингтона, по версии Латышева, может стать размен: уступки по украинскому направлению и смягчение энергетических санкций против России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

У Трампа большие проблемы. Теперь помочь может только Россия

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Трамп впервые озвучил, что готов сделать для России. Этого ждали очень давно
Путин появился в Белом доме: Трамп повесил снимок с президентом России рядом с фотографией внучки
«Еще поднажму и Россия сдастся»: Трамп готов к встрече с Путиным, но при одном условии — политолог раскрыл истинные намерения США
Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»
