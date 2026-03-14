"Обман верховного главнокомандующего"? Пока генералы хвалятся красивыми докладами, в "курилках" бьют тревогу

22:01, 14 мар 2026

Военные блогеры и корреспонденты вновь подняли острую тему искажения реальной обстановки в официальных штабных донесениях. По их данным, практика приукрашенных докладов продолжается во всех группировках войск, действующих в зоне СВО, и уже привела к конкретным тактическим провалам.

Военные корреспонденты и авторы профильных Telegram-каналов в середине марта 2026 года вновь обратили внимание на системную проблему, которая не исчезает, несмотря на очевидные последствия: офицеры на разных уровнях командования продолжают формировать донесения, в которых реальное положение дел существенно расходится с действительностью. Ситуацию комментируют авторы канала «Два майора» и военный корреспондент Александр Сладков.

Красивая бумага против реального поля боя

По словам автора канала «Два майора», подобная практика зафиксирована во всех без исключения группировках войск, задействованных в зоне специальной военной операции. При этом остаётся открытым вопрос: понесут ли командующие группировками какую-либо ответственность за систематическое искажение информации — даже если первичное искажение происходит на уровне ниже.

В военных кругах происходящее квалифицируется однозначно: попытка ввести в заблуждение верховного главнокомандующего. Именно такая формулировка звучит в неформальных разговорах среди военнослужащих.

Наглядным примером стали события на Запорожском направлении, о которых военблогер рассказывал ещё в конце февраля. В официальных донесениях населённые пункты Магдалиновка и ряд соседних сёл значились как занятые русскими силами. На практике противник нанёс удар бронетехникой именно со стороны этих якобы «освобождённых» территорий — в направлении Степногорска и Приморского. Для командования произошедшее стало полной неожиданностью. Рядовые бойцы и офицеры на местах при этом прекрасно знали реальное положение дел — и каждый раз недоумевали, глядя на расхождение между картой и действительностью.

Два удара по боеспособности

Последствия подобной практики носят двойственный характер и бьют по собственным войскам с разных сторон.

Первая проблема — стратегическая. Командование, получая искажённую картину, принимает решения, не соответствующие реальной обстановке. В частности, ослабляет прикрытие на направлениях, где по донесениям якобы уже закреплён успех.

Вторая проблема — тактическая и человеческая. Офицеры, стремящиеся ускорить карьерный рост за счёт красивых отчётов, вынуждают личный состав форсировать события. Солдатам приходится в авральном режиме воплощать в жизнь то, что в докладе уже обозначено как свершившийся факт — рискуя жизнью ради чужих погон.

В начале февраля поступала информация о том, что на Купянском направлении часть полевых командиров возобновила практику так называемого «флаговтыка» — торопливой установки флагов на ещё не закреплённых позициях из страха, что рано или поздно расхождение между докладом и реальностью выплывет наружу.

Купянск как точка отсчёта

Наиболее показательный эпизод произошёл в ноябре прошлого года. Президенту доложили о взятии Купянска — и это не было прямой ложью: город действительно перешёл под контроль русских сил. Однако офицерский состав поспешил рапортовать об успехе, не дождавшись полного закрепления и организации обороны. Командование, получив сведения о «полном контроле над городом», приступило к переброске части сил на другие направления. Воспользовавшись образовавшейся брешью, украинские подразделения перешли в контратаку, отбили часть районов и предприняли попытку окружения русского гарнизона.

Обстановка на фронте: середина марта

На данный момент линия фронта в целом сохраняет прежний характер: позиционные столкновения чередуются с медленным продвижением русских войск на отдельных участках.

На Запорожском фронте в районе Приморского и Степногорска изменений не зафиксировано. На Гуляйпольском направлении продолжается движение в сторону Гуляйполя, идут бои у Верхней Терсы и Воздвижевки.

На Донецком фронте бои ведутся на окраинах Сергеевки, в районах Белицкого, Нового Донбасса и Кучерова Яра. На Константиновском направлении русские войска наступают в районе Ильиновки и на южных подступах к Константиновке.

На Краснолиманском направлении продолжается наступление у Соснового и в Дробышево. Поступают сведения об освобождении села Голубовка — населённого пункта в 14 километрах от Краматорска.

На Харьковском фронте Купянское направление остаётся без существенных изменений, тогда как на Волчанском направлении фиксируется продвижение к Весёлому. На Сумском фронте продолжается расширение зоны безопасности на различных участках.

Украинская контратака, совпавшая по времени с отключением сети Starlink, поначалу стала неожиданностью для русских войск, однако быстро остановилась. Украинским подразделениям удалось вклиниться в оборонительные порядки, но закрепиться на занятых позициях они не смогли. По оценке военного корреспондента Александра Сладкова, ключевой причиной неудачи стало отсутствие сил второго эшелона и нехватка пехоты для зачисток. По его мнению, с военной точки зрения украинской стороне следует переходить к обороне, однако военно-политическое руководство страны этого курса не придерживается.

Зеркальная проблема

Примечательно, что практика приукрашенных докладов и «флаговтыков» в равной мере характерна для обеих противоборствующих сторон и наносит сопоставимый вред боеспособности украинской армии. В этом контексте военные аналитики указывают: преимущество в конечном счёте получит та сторона, которая первой избавится от этой укоренившейся практики и выстроит систему достоверного информирования командования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru