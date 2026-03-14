Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Обман верховного главнокомандующего"? Пока генералы хвалятся красивыми докладами, в "курилках" бьют тревогу

"Обман верховного главнокомандующего"? Пока генералы хвалятся красивыми докладами, в "курилках" бьют тревогу

22:01, 14 мар 2026

Военные блогеры и корреспонденты вновь подняли острую тему искажения реальной обстановки в официальных штабных донесениях. По их данным, практика приукрашенных докладов продолжается во всех группировках войск, действующих в зоне СВО, и уже привела к конкретным тактическим провалам.

Военные корреспонденты и авторы профильных Telegram-каналов в середине марта 2026 года вновь обратили внимание на системную проблему, которая не исчезает, несмотря на очевидные последствия: офицеры на разных уровнях командования продолжают формировать донесения, в которых реальное положение дел существенно расходится с действительностью. Ситуацию комментируют авторы канала «Два майора» и военный корреспондент Александр Сладков.

Красивая бумага против реального поля боя

По словам автора канала «Два майора», подобная практика зафиксирована во всех без исключения группировках войск, задействованных в зоне специальной военной операции. При этом остаётся открытым вопрос: понесут ли командующие группировками какую-либо ответственность за систематическое искажение информации — даже если первичное искажение происходит на уровне ниже.

В военных кругах происходящее квалифицируется однозначно: попытка ввести в заблуждение верховного главнокомандующего. Именно такая формулировка звучит в неформальных разговорах среди военнослужащих.

Наглядным примером стали события на Запорожском направлении, о которых военблогер рассказывал ещё в конце февраля. В официальных донесениях населённые пункты Магдалиновка и ряд соседних сёл значились как занятые русскими силами. На практике противник нанёс удар бронетехникой именно со стороны этих якобы «освобождённых» территорий — в направлении Степногорска и Приморского. Для командования произошедшее стало полной неожиданностью. Рядовые бойцы и офицеры на местах при этом прекрасно знали реальное положение дел — и каждый раз недоумевали, глядя на расхождение между картой и действительностью.

Два удара по боеспособности

Последствия подобной практики носят двойственный характер и бьют по собственным войскам с разных сторон.

Первая проблема — стратегическая. Командование, получая искажённую картину, принимает решения, не соответствующие реальной обстановке. В частности, ослабляет прикрытие на направлениях, где по донесениям якобы уже закреплён успех.

Вторая проблема — тактическая и человеческая. Офицеры, стремящиеся ускорить карьерный рост за счёт красивых отчётов, вынуждают личный состав форсировать события. Солдатам приходится в авральном режиме воплощать в жизнь то, что в докладе уже обозначено как свершившийся факт — рискуя жизнью ради чужих погон.

В начале февраля поступала информация о том, что на Купянском направлении часть полевых командиров возобновила практику так называемого «флаговтыка» — торопливой установки флагов на ещё не закреплённых позициях из страха, что рано или поздно расхождение между докладом и реальностью выплывет наружу.

Купянск как точка отсчёта

Наиболее показательный эпизод произошёл в ноябре прошлого года. Президенту доложили о взятии Купянска — и это не было прямой ложью: город действительно перешёл под контроль русских сил. Однако офицерский состав поспешил рапортовать об успехе, не дождавшись полного закрепления и организации обороны. Командование, получив сведения о «полном контроле над городом», приступило к переброске части сил на другие направления. Воспользовавшись образовавшейся брешью, украинские подразделения перешли в контратаку, отбили часть районов и предприняли попытку окружения русского гарнизона.

Обстановка на фронте: середина марта

На данный момент линия фронта в целом сохраняет прежний характер: позиционные столкновения чередуются с медленным продвижением русских войск на отдельных участках.

На Запорожском фронте в районе Приморского и Степногорска изменений не зафиксировано. На Гуляйпольском направлении продолжается движение в сторону Гуляйполя, идут бои у Верхней Терсы и Воздвижевки.

На Донецком фронте бои ведутся на окраинах Сергеевки, в районах Белицкого, Нового Донбасса и Кучерова Яра. На Константиновском направлении русские войска наступают в районе Ильиновки и на южных подступах к Константиновке.

На Краснолиманском направлении продолжается наступление у Соснового и в Дробышево. Поступают сведения об освобождении села Голубовка — населённого пункта в 14 километрах от Краматорска.

На Харьковском фронте Купянское направление остаётся без существенных изменений, тогда как на Волчанском направлении фиксируется продвижение к Весёлому. На Сумском фронте продолжается расширение зоны безопасности на различных участках.

Украинская контратака, совпавшая по времени с отключением сети Starlink, поначалу стала неожиданностью для русских войск, однако быстро остановилась. Украинским подразделениям удалось вклиниться в оборонительные порядки, но закрепиться на занятых позициях они не смогли. По оценке военного корреспондента Александра Сладкова, ключевой причиной неудачи стало отсутствие сил второго эшелона и нехватка пехоты для зачисток. По его мнению, с военной точки зрения украинской стороне следует переходить к обороне, однако военно-политическое руководство страны этого курса не придерживается.

Зеркальная проблема

Примечательно, что практика приукрашенных докладов и «флаговтыков» в равной мере характерна для обеих противоборствующих сторон и наносит сопоставимый вред боеспособности украинской армии. В этом контексте военные аналитики указывают: преимущество в конечном счёте получит та сторона, которая первой избавится от этой укоренившейся практики и выстроит систему достоверного информирования командования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен