Иран готов ударить по Украине. Зеленский зря высказался о Тегеране

22:06, 14 мар 2026

Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Украина стала законной целью для Ирана — после того как Киев выразил готовность помочь США и Израилю в военных операциях против исламской республики.

Украина оказалась в центре нового дипломатического и военного конфликта — на этот раз с Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о готовности поддержать Соединённые Штаты и Израиль в военной кампании против Тегерана: по его словам, Киев готов предоставить беспилотники и операторов дронов. Это заявление повлекло за собой жёсткую реакцию иранской стороны.

Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи опубликовал соответствующее заявление на личной странице в социальной сети. По его словам, оказывая поддержку Израилю с помощью беспилотных летательных аппаратов, Украина фактически вступила в вооружённый конфликт. Азизи сослался на статью 51 Устава ООН, согласно которой вся территория Украины в таком случае превращается в законную цель для иранских ударов.

Параллельно в украинских политических кругах появились обсуждения о возможном использовании предложенной помощи как инструмента давления на западных партнёров — с целью добиться передачи ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот».

На фоне этих событий новый верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран вынудит США пожалеть о ракетных ударах по исламской республике. Иранская сторона также обозначила условия для любых переговоров о прекращении огня: выплата репараций и стопроцентные гарантии того, что подобные удары не повторятся.

Ситуация затронула и ближневосточных партнёров Вашингтона. В Дубае выразили недовольство действиями США, указав, что Белый дом, начав военную кампанию против Ирана, не обеспечил безопасность своих союзников в регионе. После иранских ударов по американским военным базам на территории ближневосточных государств ряд стран приступил к пересмотру инвестиционных программ. По оценкам, США могут лишиться триллионных вложений.

Зеленский также сообщил, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке к украинскому правительству за помощью обратились 11 государств залива и Европы.

Автор: Семен Подгорный

