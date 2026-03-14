Европу окутал ужас. Началось! Взрыв у еврейской школы, нападения на 3 объекта: Трамп открыл ящик Пандоры. Иран выдвинул два условия

22:10, 14 мар 2026

В ночь на субботу, 14 марта, в Амстердаме у еврейской школы прогремел взрыв — никто не пострадал. На этой неделе в Европе зафиксировано уже три нападения на еврейские учреждения. Иран заявил об условиях прекращения войны с США.

В ночь на субботу, 14 марта 2026 года, в Амстердаме у еврейской школы прогремел взрыв. Пострадавших нет. Об инциденте сообщил портал NL Times со ссылкой на записи камер видеонаблюдения: на кадрах видно, как неизвестный устанавливает взрывное устройство, приводит его в действие и покидает место на самокате. Мэр города Фемке Халсема квалифицировала произошедшее как преднамеренное нападение на еврейскую общину.

Инцидент случился на фоне уже введённой круглосуточной охраны всех еврейских учреждений Амстердама. Усиленные меры безопасности были приняты после поджога синагоги в Роттердаме и ряда нападений на еврейские объекты в Нидерландах и Бельгии. По делу о поджоге синагоги в Роттердаме задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 17 до 19 лет. Следствие выясняет, планировали ли они другие преступления.

Ответственность за серию нападений взяла на себя группировка, которая, по данным израильской газеты The Jerusalem Post, судя по всему, до недавнего времени не существовала. Видеозаписи, опубликованные от её имени, начали распространяться по телеграм-каналам, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой». Издание не исключает возможной связи группировки с иранскими прокси-структурами, однако прямых доказательств причастности Тегерана пока нет.

На этом фоне официальный представитель иранских властей Мохсен Резаи обозначил условия, при которых Тегеран готов рассмотреть прекращение войны с США: полный вывод американских военных баз с Ближнего Востока и выплата Ирану репараций за ущерб, причинённый в ходе боевых действий. До выполнения этих требований война, по его словам, не прекратится.

Автор: Семен Подгорный

