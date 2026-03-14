Это новость дня: Путин нанёс удар по ЕС из-за сделки с Китаем? Всплыл документ, который перевернёт всё

22:15, 14 мар 2026

Китай включил крупнейший газовый проект с Россией в план пятилетки, а Путин поставил под сомнение смысл сохранения поставок энергоресурсов в Европу.

Пекин обнародовал проект 15-й пятилетки на 2026–2030 годы, в котором зафиксировано решение активизировать подготовительные работы к строительству трубопровода «Сила Сибири — 2». Документ опубликован в Китае и стал предметом анализа в материале агентства Reuters. Это означает, что масштабный энергетический проект официально переходит из стадии переговоров в стадию реализации.

Путин поставил вопрос ребром

Буквально за сутки до появления этой информации президент России Владимир Путин сделал резонансное заявление. Он задался вопросом: зачем России ждать 2027 года, когда Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа и нефти, если Москва может уйти с европейского рынка самостоятельно — и сделать это значительно раньше? Путин поручил правительству проработать переориентацию поставок на страны, готовые к долгосрочному сотрудничеству.

Проект, которого долго ждали

«Сила Сибири — 2» соединит газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Общая протяжённость трубопровода составит порядка 6700 километров, из которых менее половины пройдёт по российской территории. По масштабу это будет крупнейший проект в мировой газовой отрасли.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в феврале в комментарии для Ura.ru пояснил: запуск этого трубопровода позволит России компенсировать уход с европейского газового рынка за счёт существенного увеличения поставок в Китай. При этом цена газа для китайской стороны будет заметно ниже, чем та, по которой Россия поставляла энергоресурсы в Европу.

Контекст и последствия

Заявление Путина прозвучало на фоне роста мировых цен на энергоносители, связанного с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Два события — политическое высказывание президента России и публикация китайского плана пятилетки — по времени совпали, что аналитики расценивают как скоординированные шаги в рамках единой стратегии.

Западные страны на протяжении многих лет стремились ограничить углубление российско-китайского энергетического партнёрства. Реализация «Силы Сибири — 2» существенно сблизит Москву и Пекин в экономической плоскости и сформирует новую конфигурацию глобального газового рынка.

Европу окутал ужас. Началось! Взрыв у еврейской школы, нападения на 3 объекта: Трамп открыл ящик Пандоры. Иран выдвинул два условия

Читайте также:

Европу окутал ужас. Началось! Взрыв у еврейской школы, нападения на 3 объекта: Трамп открыл ящик Пандоры. Иран выдвинул два условия
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Путин нанёс по ЕС смертельный удар, пока Трамп увлечён Ираном. Вот это да! Одно заявление заставило паниковать сразу всех
Россия/мир
Путин нанёс по ЕС смертельный удар, пока Трамп увлечён Ираном. Вот это да! Одно заявление заставило паниковать сразу всех
Это уже не красные линии, а глухая стенка: предупреждение Путина ставит мир перед фактом — уже осенью может начаться ядерная война
Россия/мир
Это уже не красные линии, а глухая стенка: предупреждение Путина ставит мир перед фактом — уже осенью может начаться ядерная война
Путин назвал условия для перемирия с Украиной
Россия/мир
Путин назвал условия для перемирия с Украиной
Путин впервые вынужден был принести извинения за русский язык: что пошло не так в Китае
Россия/мир
Путин впервые вынужден был принести извинения за русский язык: что пошло не так в Китае


