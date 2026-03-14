Ставки повышаются: Такого по Ирану Трамп от России не ждал. Резкий поворот в битве сверхдержав. Китай тоже достаёт козыри?

22:19, 14 мар 2026

Иранский кризис перестаёт быть региональным — Москва и Пекин всё активнее вовлекаются в противостояние с США и Израилем, а угрозы закрыть ключевые морские коридоры ставят под удар мировую торговлю.

Конфликт вокруг Ирана вышел за рамки регионального противостояния. Сын верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое публичное заявление после сообщений британских СМИ о том, что его отец находится в коме. В своём обращении он предупредил: все американские военные базы на Ближнем Востоке будут уничтожены, а Ормузский пролив — главная артерия для транспортировки нефти и газа — останется заблокированным.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев оценил возможные последствия этих угроз. По его словам, если обозначенные сценарии будут реализованы, под угрозой окажется значительная часть морских маршрутов, через которые проходит большая доля торговли между Азией и Европой. Конфликт в таком случае перестанет быть локальным и приобретёт глобальное измерение.

В ближайшие недели, по прогнозу Лебедева, напряжённость в Ормузском проливе будет нарастать, в районе Баб-эль-Мандебского пролива усилится активность хуситов, а удары по ближневосточной инфраструктуре участятся.

Москва меняет расклад

На Западе с тревогой следят за возможным расширением российского участия в конфликте. Западные СМИ сообщают, что Москва якобы передаёт Тегерану данные спутникового наблюдения, что существенно повышает эффективность иранских ударов. По данным источников, подобный шаг стал неожиданным для президента США Дональда Трампа. Глава Пентагона уже обратился к России с просьбой не вмешиваться в ход конфликта. При этом официальных подтверждений какой-либо помощи со стороны Москвы не поступало — российская сторона от комментариев воздерживается.

Китай с козырями наготове

Не остаётся в стороне и Китай. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Пекин намерен передать Ирану компоненты для ракет, а также оказать финансовую поддержку. Доказательств этому представлено не было. Однако слухи об участии Китая в иранских делах циркулируют уже давно.

Ещё 25 января телеграм-канал «Разведчик» сообщал, что в Тегеране приземлились 16 сверхтяжёлых китайских военных самолётов с высокотехнологичным оборудованием на борту. Если эта информация хотя бы частично соответствует действительности, Пекин заблаговременно приступил к укреплению обороноспособности Ирана.

Таким образом, то, что изначально выглядело как локальная операция против иранского режима, всё отчётливее приобретает черты прямого столкновения сверхдержав. США рассчитывали на быстрое решение вопроса, однако появление России и Китая — пусть пока лишь на дипломатическом уровне — кардинально изменило ситуацию. Этого оказалось достаточно, чтобы Тегеран устоял.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru