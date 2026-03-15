"Предлагается занять роль терпил": Трамп бросил геополитический вызов Путину и Си Цзиньпину

"Предлагается занять роль терпил": Трамп бросил геополитический вызов Путину и Си Цзиньпину

21:15, 15 мар 2026

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович объяснил, что стоит за внешнеполитическим курсом Трампа и почему Москва с Пекином оказались в уязвимой позиции.

Политика Дональда Трампа на международной арене превратилась в открытый геополитический вызов крупнейшим мировым державам — России и Китаю. К такому выводу пришёл член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович в беседе с изданием URA.RU. По его словам, американский президент действует исходя из собственных политических установок, не принимая во внимание устоявшиеся нормы международного права.

Носович обращает внимание на то, что государства Европы, входящие в НАТО, уже находятся в положении, при котором вынуждены согласовывать свои стратегические решения с Вашингтоном. Для России и Китая, по оценке эксперта, ситуация складывается принципиально иначе: им фактически предлагается роль пассивной стороны, которая воспринимает американское давление как данность. При этом Носович подчёркивает, что речь идёт не о спонтанных решениях, а о последовательной линии поведения, прослеживающейся в действиях Вашингтона по отношению к самым разным государствам — от Венесуэлы до Ирана.

Эксперт напоминает об историческом контексте. После распада Советского Союза западные государства получили определяющее влияние в ключевых международных институтах, включая ООН. В этих условиях США на протяжении длительного времени самостоятельно решали, когда следовать нормам международного права, а когда их игнорировать. Нынешняя администрация, по мнению Носовича, лишь доводит эту логику до предела — открыто делая ставку на инструменты силового и экономического давления вместо привычной идеологической риторики.

Вместе с тем Носович фиксирует парадокс: подобная стратегия рискует дать обратный результат. Чем интенсивнее давление со стороны Вашингтона, тем активнее другие государства развивают собственные оборонные возможности, выстраивают новые экономические альянсы и укрепляют независимость во внешней политике. Этот процесс, по оценке эксперта, уже идёт и в долгосрочной перспективе способен ускорить формирование более сбалансированной системы международных отношений.

При этом сам Трамп, судя по всему, не разделяет концепцию многополярного мира. По мнению Носовича, в представлении американского президента будущий мировой порядок должен сохранять доминирующее положение США в качестве главного центра силы. Отличие нынешней администрации от предшественников — не в целях, а в методах: Трамп предпочитает прямое давление дипломатическим манёврам и апелляциям к универсальным ценностям.

Таким образом, геополитическая конфигурация, складывающаяся при Трампе, ставит Москву и Пекин перед необходимостью выбора — принять навязываемые правила игры или последовательно выстраивать альтернативные форматы взаимодействия, не зависящие от американского влияния. Носович не берётся прогнозировать, каким окажется этот выбор, однако указывает: усиление давления исторически редко приводило к капитуляции крупных держав — напротив, оно, как правило, стимулировало их к консолидации.

Ставки повышаются: Такого по Ирану Трамп от России не ждал. Резкий поворот в битве сверхдержав. Китай тоже достаёт козыри?

Ставки повышаются: Такого по Ирану Трамп от России не ждал. Резкий поворот в битве сверхдержав. Китай тоже достаёт козыри?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Если можно всё — то почему бы и нет?": Источник из Кремля озвучил возможную цель новой операции Трампа
Россия/мир
"Если можно всё — то почему бы и нет?": Источник из Кремля озвучил возможную цель новой операции Трампа
Дроны ВСУ всё ещё долетают до Урала: военный эксперт Безруков озвучил горькую правду — почему РФ не будет бить ядерным оружием даже при худшем сценарии
Россия/мир
Дроны ВСУ всё ещё долетают до Урала: военный эксперт Безруков озвучил горькую правду — почему РФ не будет бить ядерным оружием даже при худшем сценарии
«Я сделаю это»: Трамп заявил, что может снять санкции США с России в случае победы на выборах президента
Россия/мир
«Я сделаю это»: Трамп заявил, что может снять санкции США с России в случае победы на выборах президента
Трамп обозначил свои приоритеты: Мирные переговоры с Россией и давление на Украину
Россия/мир
Трамп обозначил свои приоритеты: Мирные переговоры с Россией и давление на Украину


