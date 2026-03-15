Иран только начал. В подземных бункерах – 15 000 дронов. И ракеты, которые не сбить

21:21, 15 мар 2026

Спустя две недели боевых действий Иран продолжает наносить удары по американским базам и Израилю. Военные аналитики предупреждают: Тегеран задействовал лишь малую часть своего арсенала.

Две недели войны прошло, а иранские ракеты и дроны по-прежнему достигают целей — несмотря на заявления Вашингтона о трёх тысячах ударов по иранским позициям и базам. Об этом сообщают как российские военные аналитики, так и западные эксперты оборонной сферы.

Десятилетия подготовки

Иран готовился к масштабному противостоянию с США и Израилем не один год. Отсчёт идёт с ирано-иракской войны конца 1980-х. За четыре десятилетия в горных районах страны были возведены тысячи подземных бункеров, где сосредоточено производство вооружений, запасы дронов и ракетные арсеналы.

По оценкам аналитиков, Иран ещё не задействовал от 10 до 15 тысяч беспилотников различных типов, а также сотни — а возможно, и тысячи — ракет с боеголовками массой свыше тонны. Эти ракеты относятся к гиперзвуковому классу и развивают скорость, при которой американские и израильские зенитные комплексы фактически бессильны.

Уязвимость систем ПВО

Американский Patriot, по словам военных экспертов, допускает существенные ошибки: путает ложные цели с реальными и поражает отделяемые ступени ракет вместо боеголовок. Израильский «Железный купол» изначально создавался для перехвата маломощных и медленных реактивных снарядов — палестинских и ливанских. Против иранского гиперзвука и дронов на сверхмалых высотах он оказался неэффективен. Украинский опыт это уже наглядно продемонстрировал.

Месяцы впереди

Аналитики указывают: Иран располагает ресурсами для непрерывных атак на американские военные базы, израильскую территорию и нефтяную инфраструктуру Ближнего Востока на протяжении нескольких месяцев. Параллельно Тегеран способен блокировать Ормузский пролив — ключевую артерию мировой нефтяной торговли.

Нет сил для наземной операции

Единственным способом переломить ситуацию военные эксперты называют масштабную сухопутную операцию. Однако армии США, Израиля и союзников по НАТО с момента операции «Буря в пустыне» 1991 года существенно сократились. Сил для крупной наземной кампании против Ирана у западной коалиции попросту нет.

Тегеран о капитуляции не заявляет. Как Вашингтон намерен выйти из этой ситуации — в Белом доме пока не сообщают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru