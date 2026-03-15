"А ведь военные предупреждали Трампа": Хаос в Ормузском проливе поставил США в неоднозначное положение

21:27, 15 мар 2026

Блокада пролива обернулась экономическими потерями для американских нефтяников и фермеров, а рейтинг Трампа стремительно падает.

Перекрытие Ормузского пролива Ираном и удары по союзникам США на Ближнем Востоке поставили Вашингтон в крайне неудобное положение. Развязанный военный конфликт бьёт по американской экономике изнутри — об этом сообщает Telegram-канал «Пруф» со ссылкой на утечки из Белого дома и оценки аналитиков.

Парадокс ситуации заключается в двойственности нефтяного фактора. Рост мировых цен на нефть теоретически выгоден США как экспортёру, однако одновременно разгоняет стоимость бензина внутри страны — а это прямой удар по американскому избирателю. Помимо этого, нарушенная логистика и разрушенная инфраструктура в зоне конфликта — порты, нефтеперерабатывающие заводы — приводят к прямым финансовым потерям крупнейших энергетических корпораций.

Потери нефтяных гигантов

Американская ExxonMobil и британская BP формировали около пятой части своей выручки за счёт поставок через Ормузский пролив. Chevron и Shell также критически зависят от торговых операций на Ближнем Востоке. Их объекты в странах Персидского залива в настоящее время уничтожаются иранскими ракетами. Восстановление этой инфраструктуры потребует многих лет и значительных финансовых вложений.

Удар по агросектору

Не менее болезненным оказался удар по американским аграриям. До половины всех поставок удобрений в США проходило через Ормузский пролив. Блокада пролива нарушила логистические цепочки и спровоцировала резкий рост цен — только за последние две недели удобрения в стране подорожали на 25%.

Провал первоначального плана

Белый дом в настоящее время ищет союзников, готовых помочь разблокировать пролив. Между тем из администрации президента поступают сведения о том, что конкретного плана действий на случай перекрытия Ормуза попросту не существовало. По имеющимся данным, военные предупреждали Трампа о подобном сценарии, однако президент рассчитывал, что после стремительного удара Иран не решится закрыть пролив.

Смена риторики официальных лиц также свидетельствует о корректировке целей. Если в первые дни конфликта речь шла о свержении режима аятолл и полном уничтожении иранской ядерной программы, то теперь Пентагон декларирует более узкую задачу: уничтожение ракетного арсенала, пусковых установок, производственных мощностей и иранского флота. Однако и эта задача остаётся крайне сложной — значительная часть ключевых иранских объектов размещена под землёй.

Тупик без выхода

Аналитики констатируют, что Трамп, вдохновлённый результатами операции в Венесуэле, рассчитывал на столь же быстрый военный успех в Иране. Блицкрига не получилось. Даже ликвидация верховного лидера Али Хаменеи не изменила ситуацию в пользу США — политический режим сменил руководство и продолжил сопротивление.

Каждый день продолжения боевых действий увеличивает стоимость операции для Вашингтона. Эксперты указывают, что ракетные удары не приносят решающего результата, тогда как введение наземных сил сопряжено с высокими политическими и военными рисками. Американские элиты и рядовые избиратели хорошо помнят последствия операций в Ираке и Афганистане — и этот исторический опыт остаётся весомым аргументом против эскалации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru