Делягин – честно о сроках завершения СВО: "Знал, что будет страшно. Но не представлял, что так долго"

21:33, 15 мар 2026

Депутат Госдумы и экономист признал, что затяжной характер конфликта стал неожиданностью даже для него.

Депутат Государственной думы, доктор экономических наук и ведущий программы «Итоги дна» на канале Царьград Михаил Делягин в эфире своего шоу высказался о перспективах завершения специальной военной операции. Поводом для развёрнутого комментария стало письмо одного из зрителей, в котором тот поставил под сомнение реальность внутренних преобразований в России на фоне продолжающегося конфликта.

Автор обращения указал, что финансово-экономический блок государственного управления по-прежнему действует в отрыве от общенациональных задач, а культурная элита, несмотря на декларируемый разворот к традиционным ценностям, продолжает формировать «продвинутого потребителя» вместо «человека-творца». Коммерческая целесообразность, по мнению зрителя, остаётся единственным критерием любой деятельности, тогда как такие понятия, как гуманность, порядочность и бескорыстная помощь, утратили свою значимость именно потому, что не приносят прибыли. Завершил он своё письмо тревожным вопросом: не окажется ли Россия после завершения СВО такой же, какой была в 2021 году?

Делягин не стал опровергать эту оценку. По его словам, во многих сферах страны до сих пор господствует «либеральная бюрократия», которая контролирует не только финансы и экономику, но и значительную часть культурного пространства. Логика её существования, по мнению депутата, строится на принципах максимальной дестабилизации и разложения общественных институтов в интересах финансовых спекулянтов. Как именно искоренять подобную систему в рамках действующего законодательства, парламентарий затруднился ответить.

Отдельно Делягин остановился на вопросе продолжительности самой операции. Он признал, что не ожидал столь затяжного характера конфликта: «Я знал, что будет страшно, что будет катастрофично. Но не представлял, что будет так долго, что СВО будет длиться больше четырёх лет». Единственным реальным путём к завершению противостояния депутат назвал не переговорный процесс, а последовательное усиление военного давления на противника. По его убеждению, СВО не остановится до тех пор, пока государство не начнёт «непосредственно уничтожать врагов».

Ближневосточный контекст

Схожую позицию в отношении переговоров занимает учредитель группы компаний Царьград, историк и общественный деятель Константин Малофеев. По его оценке, бесконечные переговорные раунды служат лишь одной цели — отвлечь Россию от задачи добиться победы непосредственно на поле боя, не давая сосредоточиться на военных целях.

Малофеев также обратил внимание на ближневосточное измерение конфликта. По его словам, если противостояние в этом регионе продолжится в нынешнем формате, оно может стать для России столь же значимым фактором, каким в своё время было открытие второго фронта во Второй мировой войне. Соединённые Штаты, будучи вынуждены концентрировать ресурсы на защите Израиля, по мнению Малофеева, не смогут в прежних объёмах оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, закрытие Ормузского пролива или удары по газосжижающей инфраструктуре Катара он расценивает как прямую экономическую выгоду для России как крупного экспортёра углеводородов. Израиль, констатировал Малофеев, для Вашингтона «в сто раз важнее Украины», а значит, защита союзника на Ближнем Востоке неизбежно будет перетягивать американские ресурсы в ущерб украинскому направлению.

"А ведь военные предупреждали Трампа": Хаос в Ормузском проливе поставил США в неоднозначное положение

Читайте также:

"А ведь военные предупреждали Трампа": Хаос в Ормузском проливе поставил США в неоднозначное положение
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Вот это. Новость дня: Пока США воюют с Ираном, Россия проведёт крупную операцию? Гурулёв заговорил о "прорыве"
Россия/мир
Вот это. Новость дня: Пока США воюют с Ираном, Россия проведёт крупную операцию? Гурулёв заговорил о "прорыве"
Над Трампом висела реальная угроза. Вот почему он напал на Иран "заранее": "Не стал дожидаться"
Россия/мир
Над Трампом висела реальная угроза. Вот почему он напал на Иран "заранее": "Не стал дожидаться"
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Россия/мир
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Мигранты потеряли последний страх: набросились на депутата Госдумы прямо на улице и разбили ему голову
Россия/мир
Мигранты потеряли последний страх: набросились на депутата Госдумы прямо на улице и разбили ему голову


